В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19

Инцидент произошел в пятницу в Медицинском колледже Меерута в штате Уттар-Прадеш. Врачи опасаются, что если в образцах был коронавирус, он может передаться обезьянам. Медики также отметили, что ранее обезьяны уже похищали различные вещи из этого центра.