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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T15:55
https://ria.ru/20200529/1572183469.html
В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/153176/10/1531761031_0:20:1920:1100_1036x0_80_0_0_22ff6f6027b61bd62ab25d04225c15ad.jpg
РИА Новости

В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19

15:32 29.05.2020 (обновлено: 15:55 29.05.2020)
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CC0 / Devanath / Обезьяна
Обезьяна
CC0 / Devanath /
Обезьяна. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая — РИА Новости. Несколько обезьян в индийском штате Уттар-Прадеш напали на лаборанта, который нес в лабораторию образцы крови пациентов с подозрением на COVID-19, похитили три теста и убежали, передает газета India Today.
Инцидент произошел в пятницу в Медицинском колледже Меерута в штате Уттар-Прадеш. Врачи опасаются, что если в образцах был коронавирус, он может передаться обезьянам. Медики также отметили, что ранее обезьяны уже похищали различные вещи из этого центра.
На появившейся в индийских СМИ видеозаписи видно, как одна из обезьян жует один из похищенных наборов для сбора образцов.
Полиция штата подтвердила, что обезьяны похитили образцы с кровью возможных переносчиков COVID-19 и что обезьян не поймали даже после информирования лесного департамента.
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Власти начали расследование инцидента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Уттар-ПрадешИндияВ мире
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