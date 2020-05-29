БАКУ, 29 мая - РИА Новости. Азербайджан продлил закрытие границ до 15 июня из-за коронавируса, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
Въезд и выезд на территорию Азербайджана наземным и воздушным транспортом был приостановлен решением кабмина от 5 апреля из-за пандемии коронавируса. Запрет вначале действовал до 20 апреля, потом был продлен до 31 мая.
"В рамках мероприятий по предотвращению распространения нового вида коронавирусной инфекции (COVID-19) большинство государств временно закрыли свои границы и продлили срок приостановления выполнения международных рейсов", - сообщает оперативный штаб.
Уточняется, что "после анализа ситуации в мире в связи с пандемией COVID-19 принято решение о продлении ограничения на выезд-въезд на территорию Азербайджанской Республики наземным и воздушным путем (за исключением грузовых и чартерных рейсов) до 15 июня 2020 года".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф