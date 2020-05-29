В Иволгинском дацане из-за COVID-19 отменили огненное жертвоприношение

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Ритуал Жинсрег, или Огненная пуджа, который должен был пройти 31 мая в Иволгинском дацане в Бурятии, отменен из-за пандемии коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба дацана.

"Для безопасности верующих в период пандемии коронавируса ширээтэ ламой Иволгинского дацана Аюром Цырендылыковым и ловбон ламой Жуд дугана Баином Цыденжаповым было принято решение отменить этот ритуал в мае. О ближайшем ритуале Огненной пуджи будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы, которое опубликовано на Facebook странице дацана.

Жинсрег, или Огненная пуджа – ежемесячный ритуал приношения жертвы божествам через сожжение. Верующие приносят в храм злаки, тростниковые палочки или топленое масло – в зависимости от целей жертвоприношения. Затем ламы тантрического храма - Жуд дугана - это сжигают в определенном порядке, пояснила РИА Новости руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева.

По ее словам, на эту церемонию обычно приходит более 30 человек. "Церемонию проводят раз в месяц. Но бывает так, что ламы советуют людям посетить Жинсрег после того, как в семье кто-то умер - для очищения. И тогда приезжают целыми семьями", - подытожила Намсараева.

Ранее в Буддийской традиционной Сангхе России попросили верующих во время "Благого месяца" молиться дома - в связи с эпидемией коронавируса.