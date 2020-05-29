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Религия и мировоззрение
2020-05-29T15:31
https://ria.ru/20200529/1572183396.html
В Иволгинском дацане из-за COVID-19 отменили огненное жертвоприношение
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/64/1559806400_0:24:3525:2007_1036x0_80_0_0_7e264233de03a2e2966b3d274668eb93.jpg
РИА Новости

В Иволгинском дацане из-за COVID-19 отменили огненное жертвоприношение

15:31 29.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии
Иволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Ритуал Жинсрег, или Огненная пуджа, который должен был пройти 31 мая в Иволгинском дацане в Бурятии, отменен из-за пандемии коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба дацана.
"Для безопасности верующих в период пандемии коронавируса ширээтэ ламой Иволгинского дацана Аюром Цырендылыковым и ловбон ламой Жуд дугана Баином Цыденжаповым было принято решение отменить этот ритуал в мае. О ближайшем ритуале Огненной пуджи будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы, которое опубликовано на Facebook странице дацана.
Жинсрег, или Огненная пуджа – ежемесячный ритуал приношения жертвы божествам через сожжение. Верующие приносят в храм злаки, тростниковые палочки или топленое масло – в зависимости от целей жертвоприношения. Затем ламы тантрического храма - Жуд дугана - это сжигают в определенном порядке, пояснила РИА Новости руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева.
По ее словам, на эту церемонию обычно приходит более 30 человек. "Церемонию проводят раз в месяц. Но бывает так, что ламы советуют людям посетить Жинсрег после того, как в семье кто-то умер - для очищения. И тогда приезжают целыми семьями", - подытожила Намсараева.
Ранее в Буддийской традиционной Сангхе России попросили верующих во время "Благого месяца" молиться дома - в связи с эпидемией коронавируса.
23 мая у российских буддистов начался Буянта сара, или "Благой месяц" (по лунному календарю). В это время верующие традиционно участвуют в ритуалах и медитациях, совершают паломничество к святым местам, ритуальные круги Горо (обход вокруг святого места), посещают учения лам, а также совершают благие дела, например, раздают милостыню и пищу нуждающимся. В 15-й день Благого месяца отметят главный буддийский праздник – Весак (тибетцы называют его Сага Дава, а монголы и традиционные буддисты России — Дончод хурал). В этот раз он пройдет с 4 по 6 июня.
Иволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии
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