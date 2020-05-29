Минобороны Китая выразило протест США из-за новой стратегии

ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Китай выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с новой стратегией США по Китаю, которая полна предубеждений и ложных выводов, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.

"Этот доклад наполнен мышлением "холодной войны" и гегемонизма, полным надменности, предубеждений, ложных выводов и ложных оценок. Мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест", - заявил на пресс-конференции Жэнь Гоцян.

Он подчеркнул, что доклад игнорирует факты, извращает политическую систему Китая и стратегию Китая, раскручивает так называемую "китайскую угрозу", агитирует полномасштабное ужесточение в отношение Китая.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа представила членам конгресса доклад "Стратегический подход США к Китайской Народной Республике", в котором говорится, что подход США к взаимодействию с Китаем предполагает достижение двух целей.

Во-первых, повышение уровня устойчивости американских институтов, альянсов и партнерств для противодействия вызовам со стороны КНР, во-вторых, принуждение Китая прекратить или сократить действия, которые наносят ущерб жизненно важным интересам США.