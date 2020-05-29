Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T15:30
https://ria.ru/20200529/1572183323.html
Минобороны Китая выразило протест США из-за новой стратегии
https://cdn24.img.ria.ru/images/145901/37/1459013759_0:218:3000:1906_1036x0_80_0_0_2d4e5b14d859b7232ced32266d4fb999.jpg
РИА Новости

Минобороны Китая выразило протест США из-за новой стратегии

15:30 29.05.2020
622
© Fotolia / Savvapanf PhotoПекин
Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Китай выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с новой стратегией США по Китаю, которая полна предубеждений и ложных выводов, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.
"Этот доклад наполнен мышлением "холодной войны" и гегемонизма, полным надменности, предубеждений, ложных выводов и ложных оценок. Мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест", - заявил на пресс-конференции Жэнь Гоцян.
Он подчеркнул, что доклад игнорирует факты, извращает политическую систему Китая и стратегию Китая, раскручивает так называемую "китайскую угрозу", агитирует полномасштабное ужесточение в отношение Китая.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа представила членам конгресса доклад "Стратегический подход США к Китайской Народной Республике", в котором говорится, что подход США к взаимодействию с Китаем предполагает достижение двух целей.
Во-первых, повышение уровня устойчивости американских институтов, альянсов и партнерств для противодействия вызовам со стороны КНР, во-вторых, принуждение Китая прекратить или сократить действия, которые наносят ущерб жизненно важным интересам США.
При этом в докладе подчеркивается, что "конкуренция не должна приводить к конфронтации или конфликту", и США "приветствуют сотрудничество" с КНР и "рассчитывают на честную конкуренцию".
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
10:51
Китай призвал США прекратить политические манипуляции вокруг Гонконга
2570010
Обсудить 0
Минобороны КНРДональд ТрампКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Представитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель
ЕС опасается подрыва автономии Гонконга из-за действий Китая
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Фрегат "Адмирал Григорович" пресек нападение "пиратов" в Индийском океане
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД: США ищут внешние причины для выхода из международных соглашений
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Китай пригрозил США ответными мерами на вмешательство в дела Гонконга
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Тестирование на коронавирус
Россия поставит партнерам тесты для миллиона исследований на COVID-19
Подводная лодка
"Вооружена до зубов": китайское СМИ оценило новую российскую подлодку
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал, как США "обманули" Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
Лента новостейМолния