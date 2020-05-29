Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" раскритиковал политику европейских стран в отношении России. По его мнению, "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
Бывший глава государства обвинил лидеров европейских стран в непоследовательности. Кравчук отметил, что они вводят антироссийские санкции, однако вместе с этим участвуют в строительстве проекта "Северный поток — 2" и обсуждают ослабление ограничительных мер.
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"То есть говорим тут одно, тут — другое, а делаем третье. <…> Вот как я понимаю этот вопрос. И считаю, что другого пути остановить Россию нет, кроме как жестких, единых, объединенных в коалицию по поддержке Украины", — сказал он.
Кравчук и раньше делал неоднозначные заявления, в том числе о России. Так, например, в начале года он допустил возвращение Донбасса и Крыма под контроль Киева. При этом, по мнению бывшего президента, для "присоединения" полуострова к Украине потребуется особая схема, поскольку он уже вошел "в систему российских отношений". Тогда местные власти ответили, что Кравчук сам не верит своим словам, а о возвращении в страну, "которая ненавидит своих бывших граждан", для жителей Крыма и Донбасса не может быть и речи.
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