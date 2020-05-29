Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России

Бывший глава государства обвинил лидеров европейских стран в непоследовательности. Кравчук отметил, что они вводят антироссийские санкции, однако вместе с этим участвуют в строительстве проекта "Северный поток — 2" и обсуждают ослабление ограничительных мер.

"То есть говорим тут одно, тут — другое, а делаем третье. <…> Вот как я понимаю этот вопрос. И считаю, что другого пути остановить Россию нет, кроме как жестких, единых, объединенных в коалицию по поддержке Украины", — сказал он.