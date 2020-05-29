Голикова вошла в состав наблюдательного совета "Курчатовского института"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава банка ВТБ Андрей Костин вошли в состав наблюдательного совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", указ президента России об этом опубликован в пятницу на официальном портале правовых актов.
Этим же указом из состава наблюдательного совета "Курчатовского института" выведены бывший министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и работавший ранее директором департамента государственной службы и кадров правительства РФ Андрей Сороко.
Голикова на посту вице-премьера курирует, в числе прочего, развитие российской науки.
"Курчатовский институт" - крупнейший российский многопрофильный научный центр, занимающийся исследованиями по разным направлениям, от атомной энергетики и термоядерного синтеза до генетики и биомедицины.