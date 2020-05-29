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РИА Наука
2020-05-29T15:28
https://ria.ru/20200529/1572183140.html
Голикова вошла в состав наблюдательного совета "Курчатовского института"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565243152_0:421:2891:2047_1036x0_80_0_0_f537ea5706bb2f4882544f3989dfa4cc.jpg
РИА Новости

Голикова вошла в состав наблюдательного совета "Курчатовского института"

15:28 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава банка ВТБ Андрей Костин вошли в состав наблюдательного совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", указ президента России об этом опубликован в пятницу на официальном портале правовых актов.
Этим же указом из состава наблюдательного совета "Курчатовского института" выведены бывший министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и работавший ранее директором департамента государственной службы и кадров правительства РФ Андрей Сороко.
Голикова на посту вице-премьера курирует, в числе прочего, развитие российской науки.
"Курчатовский институт" - крупнейший российский многопрофильный научный центр, занимающийся исследованиями по разным направлениям, от атомной энергетики и термоядерного синтеза до генетики и биомедицины.
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РИА НаукаКурчатовский институтТатьяна ГоликоваНаука
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