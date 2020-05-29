В ДНР заявили, что уничтожили семь минометов силовиков за неделю

ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики ответных огнем уничтожило семь минометов украинских силовиков в Донбассе за неделю, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин распорядился повысить боевую готовность подразделений из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения. В управлении Народной милиции заявили, что вооружение и техника на территории ДНР приведены в боевое состояние и готовы к применению.
"За прошедшую неделю боевые потери противника в результате ответного огня наших защитников из незапрещенных видов оружия составили 10 убитыми и 26 ранеными, уничтожено две единицы бронетехники, два военных грузовых автомобиля ЗИЛ-130 и "Урал", а также семь минометов", - заявил Астрахань.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения