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2020-05-29T15:27
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В ДНР заявили, что уничтожили семь минометов силовиков за неделю
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РИА Новости

В ДНР заявили, что уничтожили семь минометов силовиков за неделю

15:27 29.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинский военный
Украинский военный
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики ответных огнем уничтожило семь минометов украинских силовиков в Донбассе за неделю, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин распорядился повысить боевую готовность подразделений из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения. В управлении Народной милиции заявили, что вооружение и техника на территории ДНР приведены в боевое состояние и готовы к применению.
"За прошедшую неделю боевые потери противника в результате ответного огня наших защитников из незапрещенных видов оружия составили 10 убитыми и 26 ранеными, уничтожено две единицы бронетехники, два военных грузовых автомобиля ЗИЛ-130 и "Урал", а также семь минометов", - заявил Астрахань.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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