В ДНР заявили, что уничтожили семь минометов силовиков за неделю

"За прошедшую неделю боевые потери противника в результате ответного огня наших защитников из незапрещенных видов оружия составили 10 убитыми и 26 ранеными, уничтожено две единицы бронетехники, два военных грузовых автомобиля ЗИЛ-130 и "Урал", а также семь минометов", - заявил Астрахань.