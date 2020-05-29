Путин поддержит Ситникова на выборах губернатора Костромской области

"Сергей Константинович, я уже дал оценку вашей работы, она в целом положительная. Поэтому я с удовольствием вас поддержку. Надо только чтобы случилось главное - чтобы люди вас поддержали, чтобы они дали вам оценку на предстоящих выборах ", - сказал Путин. Президент добавил, что для этого нужно представить программу развития региона и презентовать то, что сделано за последние годы, чтобы это было убедительно для избирателей.