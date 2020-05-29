Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T15:26
https://ria.ru/20200529/1572183019.html
В Приангарье загорелось административное здание лесхоза
https://cdn25.img.ria.ru/images/156227/72/1562277271_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_da51cdb437f7748c6e42f3a1dc988f6b.jpg
РИА Новости

В Приангарье загорелось административное здание лесхоза

15:26 29.05.2020
55
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания
Сотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 29 мая – РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в административном здании Каймоновского лесхоза в городе Усть-Куте на севере Иркутской области, сообщает региональное ГУМЧС.
"В 16.44 (11.44 мск) от очевидцев поступило сообщение о пожаре в административном здании Каймановского лесхоза, расположенном в Усть-Куте по улице Шевченко", - говорится в сообщении.
На момент прибытия пожарных в здании никого не было, огнем был полностью охвачен первый этаж. Менее чем через час пожар был локализован на площади 160 квадратных метров. На месте работают 12 человек и 4 единицы техники. Электротехническая причина возникновения очага возгорания рассматривается как основная.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара по улице Малиновая 161 в Феодосии
14:48
В Крыму ребенок погиб при пожаре в частном доме
110001
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьУсть-КутПроисшествия
Рекомендуем
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
В Госдуме не исключили интернет-голосование по поправкам в Конституцию
Раскладка патронов
В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
Пожарные работают на месте возгорания кровли бизнес-центра Парус в Тюмени
В Тюмени ликвидировали открытое горение в здании бизнес-центра "Парус"
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2016
Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Подмосковье нашли новорожденного между гаражами
Автомобиль медицинской помощи в Китае
В Китае шесть человек погибли после аварии на ГЭС
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
В новый КоАП вернут презумпцию невиновности
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
Тушение пожара на ТЭЦ Норильска. Кадры МЧС
В Норильске ликвидировали пожар на ТЭЦ
Вид на Каракас
"Врачи без границ" открыли центр лечения COVID-19 в Каракасе
Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Поклонская опровергла информацию об участии в выборах главы Севастополя
Акция протеста в Миннеаполисе
Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Госбюро Украины допустило принудительный привод Порошенко на допрос
Киров
В Кирове ликвидируют нелегальную свалку медицинских отходов
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция сможет наказывать на нарушение тишины по ночам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
Лента новостейМолния