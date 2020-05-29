В Приангарье загорелось административное здание лесхоза

"В 16.44 (11.44 мск) от очевидцев поступило сообщение о пожаре в административном здании Каймановского лесхоза, расположенном в Усть-Куте по улице Шевченко", - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных в здании никого не было, огнем был полностью охвачен первый этаж. Менее чем через час пожар был локализован на площади 160 квадратных метров. На месте работают 12 человек и 4 единицы техники. Электротехническая причина возникновения очага возгорания рассматривается как основная.