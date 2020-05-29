На Ямале строительный сезон пройдет с учетом мер против коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Строительный сезон в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) пройдет с учетом мер по борьбе с коронавирусом, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона.

"Строительство жилья и социальных объектов на Ямале идет по графику с учетом новых требований безопасности", – говорится в сообщении.

Работы ведутся на 136 стройплощадках во всех муниципалитетах: возводятся 82 жилых дома и 44 объекта социальной сферы.

"Несмотря на сложность ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, строители не меняют планов, поставленных в национальных проектах и обозначенных правительством округа. Объекты строятся во всех уголках, начиная с больших городов, заканчивая отдаленными поселениями", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ямала Андрея Воронова.

В этом году запланирован ввод в эксплуатацию более 100 объектов. В округе откроются 22 новых дошкольных учреждения в Салехарде , Губкинском, Новом Уренгое , Пуровском, Надымском, Шурышкарском районах и в других муниципалитетах. Также в этом году завершится строительство четырех школ, 76 многоквартирных домов, культурно-спортивного комплекса в Красноселькупе, бассейна школы в Коротчаево.

В связи с распространением коронавирусной инфекции работы на строительных площадках организованы по новым правилам: с применением средств индивидуальной защиты, организацией ежедневной дезинфекции помещений и контролем температуры и самочувствия работников. Отдельные меры безопасности применяются в отношении сотрудников, которые работают вахтовым методом, отмечает пресс-служба.

"В условиях Крайнего Севера до 80% персонала - это вахта. В начале режима повышенной готовности со строителями была договоренность о продлении вахтового периода. Все организации пошли на это. Люди работали на наших объектах по 2,5 месяца. И только сейчас начинается ротация персонала", - сообщил Воронов.

Во время перевахтовки строительные компании должны соблюдать обязательные требования безопасности. Приезжающим на территорию округа работникам нужно иметь при себе отрицательный результат обследования на коронавирус, пройти обсервацию в течение 14 дней и сдать повторный тест. Только после этого они могут приступить к работе, уточняют власти.