Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-05-29T19:30
https://ria.ru/20200529/1572182962.html
На Ямале строительный сезон пройдет с учетом мер против коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572160455_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_2e84a3a23b2e16273bb2e9d0a6622083.jpg
РИА Новости

На Ямале строительный сезон пройдет с учетом мер против коронавируса

15:26 29.05.2020 (обновлено: 19:30 29.05.2020)
25
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Строительство жилых домов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Строительный сезон в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) пройдет с учетом мер по борьбе с коронавирусом, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона.
"Строительство жилья и социальных объектов на Ямале идет по графику с учетом новых требований безопасности", – говорится в сообщении.
Работы ведутся на 136 стройплощадках во всех муниципалитетах: возводятся 82 жилых дома и 44 объекта социальной сферы.
"Несмотря на сложность ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, строители не меняют планов, поставленных в национальных проектах и обозначенных правительством округа. Объекты строятся во всех уголках, начиная с больших городов, заканчивая отдаленными поселениями", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ямала Андрея Воронова.
В этом году запланирован ввод в эксплуатацию более 100 объектов. В округе откроются 22 новых дошкольных учреждения в Салехарде, Губкинском, Новом Уренгое, Пуровском, Надымском, Шурышкарском районах и в других муниципалитетах. Также в этом году завершится строительство четырех школ, 76 многоквартирных домов, культурно-спортивного комплекса в Красноселькупе, бассейна школы в Коротчаево.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
В связи с распространением коронавирусной инфекции работы на строительных площадках организованы по новым правилам: с применением средств индивидуальной защиты, организацией ежедневной дезинфекции помещений и контролем температуры и самочувствия работников. Отдельные меры безопасности применяются в отношении сотрудников, которые работают вахтовым методом, отмечает пресс-служба.
"В условиях Крайнего Севера до 80% персонала - это вахта. В начале режима повышенной готовности со строителями была договоренность о продлении вахтового периода. Все организации пошли на это. Люди работали на наших объектах по 2,5 месяца. И только сейчас начинается ротация персонала", - сообщил Воронов.
Во время перевахтовки строительные компании должны соблюдать обязательные требования безопасности. Приезжающим на территорию округа работникам нужно иметь при себе отрицательный результат обследования на коронавирус, пройти обсервацию в течение 14 дней и сдать повторный тест. Только после этого они могут приступить к работе, уточняют власти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалНовый УренгойСалехардОбщество
Рекомендуем
Омские власти помогли фабрике перейти на выпуск защитных костюмов
Омские власти помогли фабрике перейти на выпуск защитных костюмов
Врачи в Красноярском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованном под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией
Пензенский губернатор предложил выделять врачам бесплатные участки земли
Урок в школе
На Тамбовщине в этом году будет построена еще одна школа на 825 учеников
Логотип телеканала RT
Проекты телеканала RT получили награды премии Telly Awards
Линия электропередач
В электросетевых компаниях Подмосковья введен особый режим
Здание Дома правительства Московской области в Мякининской пойме на берегу Москвы-реки в Красногорске
В Подмосковье рассмотрели более 350 заявок по кадастровой стоимости
Марк Цукерберг
Facebook назначил израильского цензора в наблюдательный совет
Возложение цветов и венков на мемориальном комплексе
Пензенский губернатор присоединился к акции памяти "Красная гвоздика"
Дмитрий Миронов
В Ярославской области гостиницы и турбазы могут открыть в середине июня
Знак процента
Владимирские депутаты одобрили льготную ипотеку для работников культуры
Сырое мясо на прилавке
Тамбовская область достигла максимального объема экспорта продтоваров
Техническая навигация на Москве-реке
Бригады ГУП "Мосводосток" перешли в усиленный режим работы из-за непогоды
Золотые ворота. Владимир
Владимирские депутаты приняли пакет налоговых льгот для предпринимателей
Трудовая книжка
В Ленобласти расширен перечень предлагающих общественные работы структур
Сырое мясо на прилавке
Россия наладила новые каналы поставок продовольствия в КНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
Лента новостейМолния