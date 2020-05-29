В США выявили более 22 тысяч новых случаев COVID-19

Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке. Архивное фото

Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке

© AP Photo / John Minchillo Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более 22 тысяч новых случаев заражения Более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США , более тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса , который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 22 577 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 18 263.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 1199 человек, накануне сообщалось о 1505 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,7 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 101 тысячи смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 399 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 5 837 541 человек. Выздоровели в мире свыше 2,4 миллиона, более 360 тысяч человек умерли.