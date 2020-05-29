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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T15:25
https://ria.ru/20200529/1572182863.html
В США выявили более 22 тысяч новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005922_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_e3913f06170d933d6befb19e638468d7.jpg
РИА Новости

В США выявили более 22 тысяч новых случаев COVID-19

15:25 29.05.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США, более тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 22 577 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 18 263.
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Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 1199 человек, накануне сообщалось о 1505 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,7 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 101 тысячи смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 399 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 5 837 541 человек. Выздоровели в мире свыше 2,4 миллиона, более 360 тысяч человек умерли.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
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