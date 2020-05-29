Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T15:24
https://ria.ru/20200529/1572182804.html
Поклонская опровергла информацию об участии в выборах главы Севастополя
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564565923_0:108:3019:1806_1036x0_80_0_0_7c60bc72061f9d9c6a435f88f3de4414.jpg
РИА Новости

Поклонская опровергла информацию об участии в выборах главы Севастополя

15:24 29.05.2020
168
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что не будет участвовать в выборах губернатора Севастополя, назвав эту информацию чьим-то желанием добавить "перчинку" в политическую жизнь региона.
Ранее в Сети появились сообщения, что Поклонская якобы собирается участвовать в выборах губернатора Севастополя.
"Моего личного участия в качестве кандидата в губернаторы нет. Кому-то просто надо добавить "перчинку" в политическую жизнь региона, поэтому и выдумали подобную новость. Севастополь и Крым буду защищать на любой должности", - сказала Поклонская.
При этом Поклонская отметила, что считает слухи о выдвижении кандидатом в губернаторы нормальным явлением.
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
20 мая, 15:00
Поклонская поблагодарила крымчан за просьбы стать прокурором
"Политические интриги всегда существовали и будут. Я очень люблю свой родной полуостров, и на любой должности буду делать все зависящее от меня для его процветания и защиты людей. Работа в лучшем... комитете (Госдумы - ред.) по международным делам мне дает возможность для работы в этом направлении по международной линии", - подчеркнула депутат.
Ранее президиум политсовета Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" предложил кандидатуру врио главы города Михаила Развожаева и директора школы №25 Ирины Кравец в качестве кандидатов для последующего выдвижения на участие в выборах губернатора города. Предложенные кандидатуры будут рассмотрены на 10-й партийной конференции, которая состоится в июне. Делегаты конференции выберут одного из кандидатов, который в дальнейшем будет представлять "Единую Россию" на выборах.
Наталья Поклонская
14 мая, 09:38
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
501011
Обсудить 0
Наталья ПоклонскаяГосдума РФСевастопольПолитика
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани годовалый ребенок умер от побоев
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
Обработка помещений Павелецкого вокзала в Москве
Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
Лента новостейМолния