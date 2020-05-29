Поклонская опровергла информацию об участии в выборах главы Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что не будет участвовать в выборах губернатора Севастополя, назвав эту информацию чьим-то желанием добавить "перчинку" в политическую жизнь региона.
Ранее в Сети появились сообщения, что Поклонская якобы собирается участвовать в выборах губернатора Севастополя.
"Моего личного участия в качестве кандидата в губернаторы нет. Кому-то просто надо добавить "перчинку" в политическую жизнь региона, поэтому и выдумали подобную новость. Севастополь и Крым буду защищать на любой должности", - сказала Поклонская.
При этом Поклонская отметила, что считает слухи о выдвижении кандидатом в губернаторы нормальным явлением.
"Политические интриги всегда существовали и будут. Я очень люблю свой родной полуостров, и на любой должности буду делать все зависящее от меня для его процветания и защиты людей. Работа в лучшем... комитете (Госдумы - ред.) по международным делам мне дает возможность для работы в этом направлении по международной линии", - подчеркнула депутат.
Ранее президиум политсовета Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" предложил кандидатуру врио главы города Михаила Развожаева и директора школы №25 Ирины Кравец в качестве кандидатов для последующего выдвижения на участие в выборах губернатора города. Предложенные кандидатуры будут рассмотрены на 10-й партийной конференции, которая состоится в июне. Делегаты конференции выберут одного из кандидатов, который в дальнейшем будет представлять "Единую Россию" на выборах.