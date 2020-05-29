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Туризм
2020-05-29T15:30
https://ria.ru/20200529/1572182793.html
В Германии ужесточили наказания за нарушение правил дорожного движения
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РИА Новости

В Германии ужесточили наказания за нарушение правил дорожного движения

15:30 29.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Германии ужесточили наказания для тех, кто не соблюдает правила движения на велодорожках и тротуарах, сообщает Европульс.
Как ожидают власти, этим летом благодаря рекомендациям соблюдать социальную дистанцию из-за пандемии коронавируса больше людей пересядут с общественного транспорта на личный, в том числе на велосипеды.
Велосипедистам теперь грозит штраф за езду по велодорожке в неправильную сторону в размере 55 евро (до этого штраф был 15 евро). Также придется отвечать, если заехали на тротуар, предназначенный только для пешеходов. Штраф за это нарушение подняли с 15 до 25-35 евро в зависимости от того, помешал кому-то велосипедист или нет.
Для водителей автомобилей введен полный запрет на остановку на велодорожках (раньше можно было останавливаться максимум на три минуты), штраф – от 55 до 100 евро. Столько же придется выплатить за парковку на тротуарах. А чтобы обогнать велосипедиста, водитель должен сохранять расстояние минимум 1,5 метра в городе и два метра на дороге вне городской черты (раньше требовалось оставить "достаточное" расстояние для обгона без уточнений).
Помимо этого, ужесточение правил дорожного движения в Германии коснулось водителей, которые превышают скорость.
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