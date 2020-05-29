В Германии ужесточили наказания за нарушение правил дорожного движения

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Германии ужесточили наказания для тех, кто не соблюдает правила движения на велодорожках и тротуарах, В Германии ужесточили наказания для тех, кто не соблюдает правила движения на велодорожках и тротуарах, сообщает Европульс.

Как ожидают власти, этим летом благодаря рекомендациям соблюдать социальную дистанцию из-за пандемии коронавируса больше людей пересядут с общественного транспорта на личный, в том числе на велосипеды.

Велосипедистам теперь грозит штраф за езду по велодорожке в неправильную сторону в размере 55 евро (до этого штраф был 15 евро). Также придется отвечать, если заехали на тротуар, предназначенный только для пешеходов. Штраф за это нарушение подняли с 15 до 25-35 евро в зависимости от того, помешал кому-то велосипедист или нет.

Для водителей автомобилей введен полный запрет на остановку на велодорожках (раньше можно было останавливаться максимум на три минуты), штраф – от 55 до 100 евро. Столько же придется выплатить за парковку на тротуарах. А чтобы обогнать велосипедиста, водитель должен сохранять расстояние минимум 1,5 метра в городе и два метра на дороге вне городской черты (раньше требовалось оставить "достаточное" расстояние для обгона без уточнений).