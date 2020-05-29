В ДНР обвинили силовиков в размещении артиллерии в Донбассе

ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики разместили артиллерию в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
"Боевики вооруженных формирований Украины продолжают ставить под угрозу жизни и здоровье мирных граждан, размещая военную технику вблизи жилых домов и социальных объектов населенных пунктов Украины, что систематически подтверждается отчетами наблюдателей миссии ОБСЕ", - сказал Астрахань.
Представитель Народной милиции ДНР заявил, что за последнюю неделю украинские силовики разместили в подконтрольных Киеву населенных пунктах 25 артиллерийских систем калибрами 152 и 122 миллиметра, а также 35 единиц бронетехники. По его словам, чтобы скрыть размещенную в нарушение минских соглашений технику, украинские силовики препятствуют полету беспилотников миссии ОБСЕ.