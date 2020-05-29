В ДНР обвинили силовиков в размещении артиллерии в Донбассе

Представитель Народной милиции ДНР заявил, что за последнюю неделю украинские силовики разместили в подконтрольных Киеву населенных пунктах 25 артиллерийских систем калибрами 152 и 122 миллиметра, а также 35 единиц бронетехники. По его словам, чтобы скрыть размещенную в нарушение минских соглашений технику, украинские силовики препятствуют полету беспилотников миссии ОБСЕ.