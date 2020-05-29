Захарова призвала проанализировать эпидемию коронавируса

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мир должен проанализировать события, связанные с COVID-19, чтобы в будущем быть более готовым в случае повторения подобного развития событий, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, в условиях пандемии мир столкнулся с чем-то, что не переживал до сих пор.
"Конечно, были глобальные эпидемии. Но не было эпидемий на фоне или во время такого процесса, как глобализация. Страны жили обособленно, имели национальные границы во всех смыслах этого слова", - сказала она в ходе первой онлайн конференции Московского дипломатического клуба.
Как отметила Захарова, в условиях пандемии мир столкнулся с остановкой транспортной системы, закрытием границ, внутренними ограничениями, заморозкой целого ряда соглашений, договоров, их временного видоизменения в связи с введением ограничительных норм.
"Конечно, мир должен это проанализировать и дать оценку. Так или иначе прийти к каким-то итогам, результатам, которые станут возможностью для корректировки вот этого самого мирового процесса, для того, чтобы, наверное, сделать жизнь более безопасной, чтобы найти в будущем при повторении, я надеюсь, не такого масштаба кризиса, но чего-то подобного, более локального, чтобы быть в большей степени к этому готовым, чтобы меньше людей оказались заложниками этой ситуации", - добавила Захарова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.