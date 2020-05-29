Захарова призвала проанализировать эпидемию коронавируса

"Конечно, были глобальные эпидемии. Но не было эпидемий на фоне или во время такого процесса, как глобализация. Страны жили обособленно, имели национальные границы во всех смыслах этого слова", - сказала она в ходе первой онлайн конференции Московского дипломатического клуба.

"Конечно, мир должен это проанализировать и дать оценку. Так или иначе прийти к каким-то итогам, результатам, которые станут возможностью для корректировки вот этого самого мирового процесса, для того, чтобы, наверное, сделать жизнь более безопасной, чтобы найти в будущем при повторении, я надеюсь, не такого масштаба кризиса, но чего-то подобного, более локального, чтобы быть в большей степени к этому готовым, чтобы меньше людей оказались заложниками этой ситуации", - добавила Захарова.