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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T15:23
https://ria.ru/20200529/1572182696.html
Захарова призвала проанализировать эпидемию коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821997_0:0:3124:1757_1036x0_80_0_0_5e04fcc4cac19a6040b611344bc20a0d.jpg
РИА Новости

Захарова призвала проанализировать эпидемию коронавируса

15:23 29.05.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мир должен проанализировать события, связанные с COVID-19, чтобы в будущем быть более готовым в случае повторения подобного развития событий, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, в условиях пандемии мир столкнулся с чем-то, что не переживал до сих пор.
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"Конечно, были глобальные эпидемии. Но не было эпидемий на фоне или во время такого процесса, как глобализация. Страны жили обособленно, имели национальные границы во всех смыслах этого слова", - сказала она в ходе первой онлайн конференции Московского дипломатического клуба.
Как отметила Захарова, в условиях пандемии мир столкнулся с остановкой транспортной системы, закрытием границ, внутренними ограничениями, заморозкой целого ряда соглашений, договоров, их временного видоизменения в связи с введением ограничительных норм.
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"Конечно, мир должен это проанализировать и дать оценку. Так или иначе прийти к каким-то итогам, результатам, которые станут возможностью для корректировки вот этого самого мирового процесса, для того, чтобы, наверное, сделать жизнь более безопасной, чтобы найти в будущем при повторении, я надеюсь, не такого масштаба кризиса, но чего-то подобного, более локального, чтобы быть в большей степени к этому готовым, чтобы меньше людей оказались заложниками этой ситуации", - добавила Захарова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мария ЗахароваВОЗВ мире
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