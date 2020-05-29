В Кирове ликвидируют нелегальную свалку медицинских отходов

"Территориальное управление по Октябрьскому району обратилось к региональному оператору "Куприт" для проведения мероприятий по ликвидации свалки. Специалисты приступили к вывозу и утилизации отходов. В первый же день работ к полудню было собрано около 300 килограммов медицинских отходов. По оценкам, общий объем медицинских отходов составит 500-600 килограммов", - говорится в сообщении.