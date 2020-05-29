В Кирове ликвидируют нелегальную свалку медицинских отходов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "Куприт" приступил к ликвидации свалки медицинских отходов в районе Филейского затона, сообщает пресс-служба администрации Кирова.
Множество выброшенных медицинских пробирок, по всей видимости, с анализами, на прошлой неделе обнаружили жители Кирова на берегу одного из местных прудов. Часть из пробирок попала в водоем. По факту обнаружения медицинских отходов прокуратура Кировской области организовала проверку.
"Территориальное управление по Октябрьскому району обратилось к региональному оператору "Куприт" для проведения мероприятий по ликвидации свалки. Специалисты приступили к вывозу и утилизации отходов. В первый же день работ к полудню было собрано около 300 килограммов медицинских отходов. По оценкам, общий объем медицинских отходов составит 500-600 килограммов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время в полицию будет подано заявление с приложением имеющихся материалов для поиска виновного в создании свалки медицинских отходов. Нарушителям законодательства может грозить уголовная ответственность.
20 мая, 11:27В Кирове нашли свалку медицинских отходов