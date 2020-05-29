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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-29T15:19
https://ria.ru/20200529/1572182417.html
В Госдуме не исключили интернет-голосование по поправкам в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572123031_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7aa4db7d7a4dc93575c641c6912956fe.jpg
РИА Новости

В Госдуме не исключили интернет-голосование по поправкам в Конституцию

15:19 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
© РИА Новости / Александр Кряжев
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Интернет-голосование по поправкам в конституцию возможно, но скорее в виде исключения, в любом случае решать это будет ЦИК, так как необходимо обезопасить процесс от манипуляций, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию Павел Крашенинников.
"Версия голосования по интернету предусмотрена. Но вы же знаете, что у нас сказано, что это ЦИК будет определять. ЦИК будет определять, возможно это или нет с точки зрения осуществления нормального волеизъявления, с точки зрения тайны голосования, с точки зрения отсутствия манипуляций. Обезопасить (надо) от манипуляций с разных сторон. Поэтому интернет-голосование, наверно, возможно, но мне кажется, это будет скорее исключение из общего правила", - сказал Крашенинников РИА Новости.
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Что касается даты общероссийского голосования, то она будет устанавливаться указом президентом, напомнил парламентарий. По его мнению, следует исходить из эпидемиологической обстановки.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
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