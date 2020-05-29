В Госдуме не исключили интернет-голосование по поправкам в Конституцию

"Версия голосования по интернету предусмотрена. Но вы же знаете, что у нас сказано, что это ЦИК будет определять. ЦИК будет определять, возможно это или нет с точки зрения осуществления нормального волеизъявления, с точки зрения тайны голосования, с точки зрения отсутствия манипуляций. Обезопасить (надо) от манипуляций с разных сторон. Поэтому интернет-голосование, наверно, возможно, но мне кажется, это будет скорее исключение из общего правила", - сказал Крашенинников РИА Новости.