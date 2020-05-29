Испанская фирма начала продавать тесты для определения COVID у животных

МАДРИД, 29 мая – РИА Новости. Испанская компания начала распространять тесты для выявления коронавируса COVID-19 у животных, проводить тесты рекомендуется ветеринарам, сообщили РИА Новости производители.

Решение создать такой тест связано с крайне ограниченной информацией о заражении COVID-19 у животных, а также о передаче вируса от животных к человеку, пояснили в компании IberoGen.

"Этот тест (ПЦР в реальном времени) "ставит своей целью диагностировать положительные случаи на ранней стадии инфекции", заявила представитель компании. Что делать в случае, если у животного обнаружен COVID, - усыплять его или сажать на карантин – решает ветеринар.

Компания уверяет, что "протокол был разработан, следуя рекомендациям Международной организации здравоохранения и научным статьям". Комплект для проведения тестов у животных аналогичен тем, которые используются для людей, но "при этом в нем не используются те реактивы, которые необходимы санитарной системе". "Это тот же тест, но протокол иной", - пояснили в компании.

Стоимость от 60 до 70 евро. Для ветеринаров, закупающим оптом, – скидки.

За неделю компания продает около 70 комплектов. При этом представитель компании считает, что продажи в ближайшее время возрастут, поскольку проведение подобных тестов необходимо и на животноводческих фермах.