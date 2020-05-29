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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T15:18
https://ria.ru/20200529/1572182379.html
Испанская фирма начала продавать тесты для определения COVID у животных
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569252526_0:117:3072:1845_1036x0_80_0_0_8975160e88e5c2441ee2f15ca582a062.jpg
РИА Новости

Испанская фирма начала продавать тесты для определения COVID у животных

15:18 29.05.2020
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© Depositphotos / InnaSidorovaКошка в маске
Кошка в маске
© Depositphotos / InnaSidorova
МАДРИД, 29 мая – РИА Новости. Испанская компания начала распространять тесты для выявления коронавируса COVID-19 у животных, проводить тесты рекомендуется ветеринарам, сообщили РИА Новости производители.
Решение создать такой тест связано с крайне ограниченной информацией о заражении COVID-19 у животных, а также о передаче вируса от животных к человеку, пояснили в компании IberoGen.
"Этот тест (ПЦР в реальном времени) "ставит своей целью диагностировать положительные случаи на ранней стадии инфекции", заявила представитель компании. Что делать в случае, если у животного обнаружен COVID, - усыплять его или сажать на карантин – решает ветеринар.
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Компания уверяет, что "протокол был разработан, следуя рекомендациям Международной организации здравоохранения и научным статьям". Комплект для проведения тестов у животных аналогичен тем, которые используются для людей, но "при этом в нем не используются те реактивы, которые необходимы санитарной системе". "Это тот же тест, но протокол иной", - пояснили в компании.
Стоимость от 60 до 70 евро. Для ветеринаров, закупающим оптом, – скидки.
За неделю компания продает около 70 комплектов. При этом представитель компании считает, что продажи в ближайшее время возрастут, поскольку проведение подобных тестов необходимо и на животноводческих фермах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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