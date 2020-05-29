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2020-05-29T15:17
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В ДНР заявили о 19 нарушениях перемирия силовиками за неделю
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РИА Новости

В ДНР заявили о 19 нарушениях перемирия силовиками за неделю

15:17 29.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
"За неделю вооруженные формирования Украины 19 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Астрахань.
По его словам, по населенным пунктам республики украинские силовики выпустили 105 мин и артснарядов. В результате обстрелов повреждены восемь домов.
Ранее в ДНР заявили, что на предыдущей неделе украинские силовики 94 раза нарушили перемирие в Донбассе.
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