В ДНР заявили о 19 нарушениях перемирия силовиками за неделю

ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
"За неделю вооруженные формирования Украины 19 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Астрахань.
По его словам, по населенным пунктам республики украинские силовики выпустили 105 мин и артснарядов. В результате обстрелов повреждены восемь домов.
Ранее в ДНР заявили, что на предыдущей неделе украинские силовики 94 раза нарушили перемирие в Донбассе.