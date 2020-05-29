Владимирские депутаты одобрили льготную ипотеку для работников культуры

Законопроект был разработан по аналогии с "медицинской ипотекой", успешно применяемой уже более четырех лет. Право на получение льготы теперь получили нуждающиеся в улучшении жилищных условий работники культуры со средним профессиональным или высшим образованием не старше 45 лет, а также семьи, в которых двое или более человек заняты в этой отрасли, говорится в сообщении.