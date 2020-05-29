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2020-05-29T15:13
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Владимирские депутаты одобрили льготную ипотеку для работников культуры
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РИА Новости

Владимирские депутаты одобрили льготную ипотеку для работников культуры

15:13 29.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИМИР, 29 мая – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Владимирской области приняли закон о льготной ипотеке для сотрудников государственных и муниципальных учреждений культуры, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законопроект был разработан по аналогии с "медицинской ипотекой", успешно применяемой уже более четырех лет. Право на получение льготы теперь получили нуждающиеся в улучшении жилищных условий работники культуры со средним профессиональным или высшим образованием не старше 45 лет, а также семьи, в которых двое или более человек заняты в этой отрасли, говорится в сообщении.
"Льгота выражается в субсидии на уплату первоначального взноса в размере 20% расчетной стоимости приобретаемого жилья, но не более 400 тысяч рублей, и ежемесячной 50-процентной компенсации оплаты процентов по ипотечному кредиту в течение пяти лет, но не более пяти тысяч рублей в месяц", - сообщили в пресс-службе.
Как отметил автор инициативы, депутат Александр Цыганский, принятый закон служит двум ключевым задачам: сохранить высококвалифицированные кадры в учреждениях культуры и привлечь в отрасль перспективную молодежь.
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