МИД: США ищут внешние причины для выхода из международных соглашений

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. США постоянно ищут внешние причины для объяснения собственных шагов по выходу из международных соглашений, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видим тактику, которая используется США. Она заключается в том, что имея четкий план действий, - ...это выход из всех договоренностей, которые носят для них международно-правовой характер, обязывающий их к чему-либо и приравнивающий их к другим мировым партнерам, - США постоянно ищут виновных, которые не являются таковыми. Но должны являться внешним объяснением таких поступков. То виновата Россия, то виноваты Россия и Китай", - заявила Захарова в ходе своего онлайн-общения с Московским дипломатическим клубом.
В качестве примера дипломат привела односторонний выход США из договоров по ПРО, Договору об открытом небе, из СВПД с Ираном.