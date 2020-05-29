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2020-05-29T15:11
https://ria.ru/20200529/1572181954.html
МИД: США ищут внешние причины для выхода из международных соглашений
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РИА Новости

МИД: США ищут внешние причины для выхода из международных соглашений

15:11 29.05.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. США постоянно ищут внешние причины для объяснения собственных шагов по выходу из международных соглашений, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видим тактику, которая используется США. Она заключается в том, что имея четкий план действий, - ...это выход из всех договоренностей, которые носят для них международно-правовой характер, обязывающий их к чему-либо и приравнивающий их к другим мировым партнерам, - США постоянно ищут виновных, которые не являются таковыми. Но должны являться внешним объяснением таких поступков. То виновата Россия, то виноваты Россия и Китай", - заявила Захарова в ходе своего онлайн-общения с Московским дипломатическим клубом.
В качестве примера дипломат привела односторонний выход США из договоров по ПРО, Договору об открытом небе, из СВПД с Ираном.
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Выход США из Договора по открытому небуСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИранСШАВ мире
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