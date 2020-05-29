МИД: США ищут внешние причины для выхода из международных соглашений

"Мы видим тактику, которая используется США. Она заключается в том, что имея четкий план действий, - ...это выход из всех договоренностей, которые носят для них международно-правовой характер, обязывающий их к чему-либо и приравнивающий их к другим мировым партнерам, - США постоянно ищут виновных, которые не являются таковыми. Но должны являться внешним объяснением таких поступков. То виновата Россия, то виноваты Россия и Китай", - заявила Захарова в ходе своего онлайн-общения с Московским дипломатическим клубом.