Рабочая группа по Конституции обсудит готовность регионов к голосованию

"Во-первых, мы давно не собирались. Мы общаемся в режиме онлайн: по телефону, по скайпу. Но тем не менее, нам нужно все-таки обменяться впечатлениями, что происходит в регионах, как формируется корпус наблюдателей, насколько регионы и ЦИК, мы все, общество, готовы. Собственно говоря, обсудить нашу дальнейшую работу, что происходило, как, может быть, уже какие-то нормы получили практическую обкатку из поправок в конституцию. В общем, обсудим, поговорим, сверим часы", - сказал Крашенинников.