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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-29T15:11
https://ria.ru/20200529/1572181909.html
Рабочая группа по Конституции обсудит готовность регионов к голосованию
https://cdn21.img.ria.ru/images/156088/98/1560889806_0:90:3014:1785_1036x0_80_0_0_591d97e3a81b4f8f58d7c0f6aff2b2d2.jpg
РИА Новости

Рабочая группа по Конституции обсудит готовность регионов к голосованию

15:11 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Рабочая группа по поправке в Конституцию обсудит на заседании в субботу готовность регионов к проведению общероссийского голосования, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Ранее сообщалось, что заседание пройдёт 30 мая в Общественной палате в очно-заочном формате.
"Во-первых, мы давно не собирались. Мы общаемся в режиме онлайн: по телефону, по скайпу. Но тем не менее, нам нужно все-таки обменяться впечатлениями, что происходит в регионах, как формируется корпус наблюдателей, насколько регионы и ЦИК, мы все, общество, готовы. Собственно говоря, обсудить нашу дальнейшую работу, что происходило, как, может быть, уже какие-то нормы получили практическую обкатку из поправок в конституцию. В общем, обсудим, поговорим, сверим часы", - сказал Крашенинников.
Талия Хабриева
13:16Голосование по поправкам в Конституцию
На заседание рабочей группы по Конституции пригласят представителей ЦИК
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
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