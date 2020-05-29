Президент Сербии подтвердил участие в параде Победы в Москве

"Я получил приглашение из Москвы, и, конечно, буду представлять Сербию на параде Победы в связи с 75-летием Победы над фашизмом… С гордостью понесу флаг нашей страны на Красной площади в Москве", - заявил Вучич в эфире телеканала Pink.