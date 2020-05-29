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75 лет Великой Победы
2020-05-29T16:29
https://ria.ru/20200529/1572181871.html
Президент Сербии подтвердил участие в параде Победы в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564768670_0:233:2293:1523_1036x0_80_0_0_124d54ddd226d080ad7725c39a5c09a9.jpg
РИА Новости

Президент Сербии подтвердил участие в параде Победы в Москве

15:10 29.05.2020 (обновлено: 16:29 29.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил свое намерение участвовать в параде Победы в Москве 24 июня и сообщил о планах встречи с президентом России Владимиром Путиным.
На этой неделе Путин объявил, что отложенный из-за коронавируса парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня.

"Я получил приглашение из Москвы, и, конечно, буду представлять Сербию на параде Победы в связи с 75-летием Победы над фашизмом… С гордостью понесу флаг нашей страны на Красной площади в Москве", - заявил Вучич в эфире телеканала Pink.

Он также упомянул о том, что его возможная встреча с Путиным будет 17-й или 18-й по счету.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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75 лет Великой ПобедыАлександр ВучичВладимир ПутинМоскваСербияВ мире
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