Президент Сербии подтвердил участие в параде Победы в Москве

БЕЛГРАД, 29 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил свое намерение участвовать в параде Победы в Москве 24 июня и сообщил о планах встречи с президентом России Владимиром Путиным.
На этой неделе Путин объявил, что отложенный из-за коронавируса парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня.
"Я получил приглашение из Москвы, и, конечно, буду представлять Сербию на параде Победы в связи с 75-летием Победы над фашизмом… С гордостью понесу флаг нашей страны на Красной площади в Москве", - заявил Вучич в эфире телеканала Pink.
Он также упомянул о том, что его возможная встреча с Путиным будет 17-й или 18-й по счету.
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