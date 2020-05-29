Суды в Москве продолжат работать с ограничениями из-за коронавируса

В соответствии с введенными ограничениями, запрещен доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей средств массовой информации. Вход в суд осуществляется строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки). Рассматриваются неотложные дела с учетом фактических обстоятельств дела.