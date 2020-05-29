Суды в Москве продолжат работать с ограничениями из-за коронавируса

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Столичные суды до 14 июня сохранят ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Первоначально ограничения в работе столичных судов по коронавирусу были введены с 8 апреля по 11 мая, затем продлевались в соответствии с общими ограничениями, введенными в Москве.
"Режим работы судов общей юрисдикции Москвы, действовавший ранее, продлен до 14 июня", - сказала Солопова.
В соответствии с введенными ограничениями, запрещен доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей средств массовой информации. Вход в суд осуществляется строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки). Рассматриваются неотложные дела с учетом фактических обстоятельств дела.
Изначально ограничения были введены Верховным судом РФ для всех судов, но позднее решение о режиме работы отдали судам субъектов РФ, чтобы принимать его в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а москвичи с некоторыми ограничениями смогут выходить на прогулки, при этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.
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