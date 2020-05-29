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2020-05-29T15:02
https://ria.ru/20200529/1572181434.html
Москве удалось не скатиться в коллапс в период пандемии, заявила Ракова
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571312927_0:368:2791:1938_1036x0_80_0_0_2337a92836241c244d95031ec634cea9.jpg
РИА Новости

Москве удалось не скатиться в коллапс в период пандемии, заявила Ракова

15:02 29.05.2020
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© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкАнастасия Ракова
Анастасия Ракова
© РИА Новости / Денис Гришкин
Перейти в фотобанк
Анастасия Ракова. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москве удалось не скатиться в коллапс в период пандемии, ни одному врачу не пришлось делать выбор, кому оказывать помощь, а кого заставить ждать, лекарств и техники хватило на всех, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу.
"Оценивать то, как справилась и справляется система здравоохранения, да и любые сферы городского хозяйства, еще рано. Нам удалось главное: нам удалось не скатиться в коллапс, обеспечить всем оказание необходимой медицинской помощи. Ни одному врачу в Москве не пришлось делать выбор, кому давать жить, кому не давать, на всех пациентов, которые нуждались в медицинской помощи, в медицинской койке, у нас были соответствующие койки. Более того, реанимационный коечный фонд даже на пике был использован всего на две трети, что позволило нам бороться за жизнь каждого человека", - отметила вице-мэр в интервью телеканалу "Россия 24".
Она уточнила, что Москва заранее запаслась необходимым коечным фондом, медикаментами и медицинской техникой.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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