Москве удалось не скатиться в коллапс в период пандемии, заявила Ракова

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москве удалось не скатиться в коллапс в период пандемии, ни одному врачу не пришлось делать выбор, кому оказывать помощь, а кого заставить ждать, лекарств и техники хватило на всех, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу.
"Оценивать то, как справилась и справляется система здравоохранения, да и любые сферы городского хозяйства, еще рано. Нам удалось главное: нам удалось не скатиться в коллапс, обеспечить всем оказание необходимой медицинской помощи. Ни одному врачу в Москве не пришлось делать выбор, кому давать жить, кому не давать, на всех пациентов, которые нуждались в медицинской помощи, в медицинской койке, у нас были соответствующие койки. Более того, реанимационный коечный фонд даже на пике был использован всего на две трети, что позволило нам бороться за жизнь каждого человека", - отметила вице-мэр в интервью телеканалу "Россия 24".
Она уточнила, что Москва заранее запаслась необходимым коечным фондом, медикаментами и медицинской техникой.
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