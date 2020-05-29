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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T15:01
https://ria.ru/20200529/1572181399.html
В Псковской области смягчат ограничения по коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564272626_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6992987450a51a26022e5557fc08a537.jpg
РИА Новости

В Псковской области смягчат ограничения по коронавирусу

15:01 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевМихаил Ведерников
Михаил Ведерников
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Михаил Ведерников . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Власти Псковской области в рамках смягчения ограничений по коронавирусу откроют для прогулок парки, скверы и набережные при условии, что люди не будут сидеть на скамейках и заходить на детские площадки, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Предлагаю открыть общественные места, парки, скверы, набережные для прогулок при сохранении запрета на использование… детских площадок, спортивных площадок, скамеек", - сказал он на заседании оперштаба региона, которое транслировалось Псковским агентством информации.
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Ведерников отметил, что в регионе сейчас регламентированы прогулки людей старше 65 лет, для которых установлены утренние часы с 09.00 до 11.00 мск. Также власти планируют позволить детям гулять без сопровождения родителей с 12.00 до 18.00 мск, но не больше, чем по двое. Соблюдение санитарных норм в общественных местах остается обязательным.
Характеризуя эпидситуацию в Псковской области, губернатор отметил, что пока "рано говорить о полноценном выходе даже на первый этап снятия ограничительных мер". По его словам, основные ограничения по коронавирусу сохранятся в регионе до 19 июня.
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"За прошедшую неделю в Псковской области, к сожалению, снова зарегистрирован антирекорд по суточному числу новых случаев. Прирост составил 51 человек... за минувшие сутки этот показатель тоже остается высоким (+42). В общей сложности у нас 763 подтвержденных случая, в то же время 307 человек выздоровели, это хороший показатель", - рассказал Ведерников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковКоронавирусыПсковская областьОбщество
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