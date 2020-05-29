На нескольких кировских предприятиях выявили очаги COVID-19

"Очаг коронавируса, где зарегистрировано 17 случаев COVID-19, выявлен на крупном производственном предприятии Кирова. Руководству выдано предписание Роспотребнадзора о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе, на производстве проведена дезинфекция силами специализированной организации. На коронавирус обследованы 122 человека. Все контактные лица проходят период 14-дневной изоляции", - говорится в сообщении.

"Новая вспышка коронавируса зарегистрирована в коммерческом банке в Кирове, где COVID-19 выявлен у 11 сотрудников. Около 60 работников компании помещены на карантин. Причиной заражения стало нарушение противоэпидемиологических рекомендаций по ограничению рабочих контактов с гражданами из других регионов", - отмечается в сообщении.

По состоянию на утро 29 мая в Кировской области выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, а также 15 случаев бессимптомного носительства инфекции. За всеми заболевшими пациентами, в том числе бессимптомными, установлено медицинское наблюдение. "В условиях специализированных инфекционных стационаров госпитализированные получают лечение в соответствии с их состоянием. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 12 из них находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 5 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - подчеркивается в сообщении.