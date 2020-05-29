На нескольких кировских предприятиях выявили очаги COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Массовые случаи заболевания коронавирусной инфекцией отмечены на нескольких предприятиях Кировской области, сообщает оперштаб региона.
Всего на территории Кировской области зафиксировано 1660 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Очаг коронавируса, где зарегистрировано 17 случаев COVID-19, выявлен на крупном производственном предприятии Кирова. Руководству выдано предписание Роспотребнадзора о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе, на производстве проведена дезинфекция силами специализированной организации. На коронавирус обследованы 122 человека. Все контактные лица проходят период 14-дневной изоляции", - говорится в сообщении.
Еще одна вспышка коронавируса произошла на одном из предприятий ПАО "Газпром" в Малмыжском районе, где выявлен 51 случай заражения COVID-19. На изоляции находится 251 человек.
"Новая вспышка коронавируса зарегистрирована в коммерческом банке в Кирове, где COVID-19 выявлен у 11 сотрудников. Около 60 работников компании помещены на карантин. Причиной заражения стало нарушение противоэпидемиологических рекомендаций по ограничению рабочих контактов с гражданами из других регионов", - отмечается в сообщении.
Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сохраняется и в городе Вятские Поляны, где на РЖД выявлено 5 заражений.
По состоянию на утро 29 мая в Кировской области выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, а также 15 случаев бессимптомного носительства инфекции. За всеми заболевшими пациентами, в том числе бессимптомными, установлено медицинское наблюдение. "В условиях специализированных инфекционных стационаров госпитализированные получают лечение в соответствии с их состоянием. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 12 из них находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 5 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - подчеркивается в сообщении.
Число летальных случаев за сутки увеличилось до 15. В инфекционных госпиталях скончались две жительницы Малмыжского района 67 и 79 лет.
Накануне из инфекционных госпиталей выписаны еще 60 человек. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 950 человек.
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