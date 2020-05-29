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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:59
https://ria.ru/20200529/1572181160.html
На нескольких кировских предприятиях выявили очаги COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

На нескольких кировских предприятиях выявили очаги COVID-19

14:59 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Массовые случаи заболевания коронавирусной инфекцией отмечены на нескольких предприятиях Кировской области, сообщает оперштаб региона.
Всего на территории Кировской области зафиксировано 1660 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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"Очаг коронавируса, где зарегистрировано 17 случаев COVID-19, выявлен на крупном производственном предприятии Кирова. Руководству выдано предписание Роспотребнадзора о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе, на производстве проведена дезинфекция силами специализированной организации. На коронавирус обследованы 122 человека. Все контактные лица проходят период 14-дневной изоляции", - говорится в сообщении.
Еще одна вспышка коронавируса произошла на одном из предприятий ПАО "Газпром" в Малмыжском районе, где выявлен 51 случай заражения COVID-19. На изоляции находится 251 человек.
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"Новая вспышка коронавируса зарегистрирована в коммерческом банке в Кирове, где COVID-19 выявлен у 11 сотрудников. Около 60 работников компании помещены на карантин. Причиной заражения стало нарушение противоэпидемиологических рекомендаций по ограничению рабочих контактов с гражданами из других регионов", - отмечается в сообщении.
Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сохраняется и в городе Вятские Поляны, где на РЖД выявлено 5 заражений.
По состоянию на утро 29 мая в Кировской области выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, а также 15 случаев бессимптомного носительства инфекции. За всеми заболевшими пациентами, в том числе бессимптомными, установлено медицинское наблюдение. "В условиях специализированных инфекционных стационаров госпитализированные получают лечение в соответствии с их состоянием. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 12 из них находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 5 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - подчеркивается в сообщении.
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Число летальных случаев за сутки увеличилось до 15. В инфекционных госпиталях скончались две жительницы Малмыжского района 67 и 79 лет.
Накануне из инфекционных госпиталей выписаны еще 60 человек. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 950 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ГазпромРЖДМалмыжский районКировская областьОбщество
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