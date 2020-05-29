В Подмосковье картофель посеяли на площади более 11 тысяч гектаров

"На сегодняшний день сельхозпроизводители региона посеяли картофель на площади 11,2 тысяч гектаров, что составляет более 80% от запланированного сева. Всего в этом году в Подмосковье картофелем будет засеяно более 14 тысяч гектар",- приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.

По его словам в 2020 году сев картофеля и других овощей на территории Московской области начали раньше запланированного.

"Первыми высаживать картофель у нас начали в Дмитровском городском округе. Они первыми и завершили его посадку. Здесь посажен весь запланированный объём картофеля – 1,2 тысяч гектар Всего в этом округе на сегодня посеяно 4,2 тысячи гектаров картофеля, что составляет порядка 78 % от плана", - добавил Разин.