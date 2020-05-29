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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-29T14:57
https://ria.ru/20200529/1572181071.html
В Подмосковье картофель посеяли на площади более 11 тысяч гектаров
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РИА Новости

В Подмосковье картофель посеяли на площади более 11 тысяч гектаров

14:57 29.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКартофель
Картофель
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Более 80% картофеля в рамках весенне-полевых работы было посеяно на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"На сегодняшний день сельхозпроизводители региона посеяли картофель на площади 11,2 тысяч гектаров, что составляет более 80% от запланированного сева. Всего в этом году в Подмосковье картофелем будет засеяно более 14 тысяч гектар",- приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
По его словам в 2020 году сев картофеля и других овощей на территории Московской области начали раньше запланированного.
"Первыми высаживать картофель у нас начали в Дмитровском городском округе. Они первыми и завершили его посадку. Здесь посажен весь запланированный объём картофеля – 1,2 тысяч гектар Всего в этом округе на сегодня посеяно 4,2 тысячи гектаров картофеля, что составляет порядка 78 % от плана", - добавил Разин.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
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