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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:56
https://ria.ru/20200529/1572181018.html
На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/155494/22/1554942249_0:299:2976:1973_1036x0_80_0_0_c83238ffa21438cfdfea2f5f7f497df3.jpg
РИА Новости

На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу

14:56 29.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкАнадырь, Чукотка
Анадырь, Чукотка
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Анадырь, Чукотка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса на Чукотке продлены до 15 июня, но в каждом населенном пункте будет применяться дифференцированный подход, сообщает правительство региона.
"Ограничительные мероприятия в округе из-за распространения COVID-2019 продлены до 15 июня. Действующие меры будут сохранены для большей части населённых пунктов. С учётом оценки эпидемиологической ситуации в посёлке Угольные Копи, посёлке городского типа Эгвекинот, сёлах Лаврентия и Кепервеем, а также городах Билибино и Певек они будут усилены", - говорится в сообщении.
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В том числе теперь там обязательно носить маску или иные средства защиты на улице, в пассажирском и общественном транспорте, такси, больницах, магазинах и других организациях. Обязательным останется социальное дистанцирование.
При этом решение будет приниматься индивидуально по каждому населённому пункту. В частности, смягчение мер в ближайшее время возможно в Анадыре, где ситуация с распространением COVID-19 благополучная. Решение будет принято сразу после соответствующего заключения Роспотребнадзора. Для прибывших в регион сохраняется режим 14-дневной самоизоляции.
В регионе зафиксированы 73 случая коронавируса, 50 человек выздоровели, 1 скончался.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПевекАнадырьОбщество
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