Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T15:14
https://ria.ru/20200529/1572180885.html
Глава дипломатии ЕС: санкции не являются методом решения проблем с Китаем
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_0:4:3129:1764_1036x0_80_0_0_d1005b444434c046a2ca0511fda1aa51.jpg
РИА Новости

Глава дипломатии ЕС: санкции не являются методом решения проблем с Китаем

14:55 29.05.2020 (обновлено: 15:14 29.05.2020)
274
© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Евросоюз не рассматривает введение санкций против Китая после решения властей КНР о разработке для Гонконга закона о нацбезопасности, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он выступал по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в формате видеоконференции, главной темой которой были отношения с Китаем.
"Только одна страна упоминала санкции. Я считаю, что санкции не являются методом для решения наших проблем с Китаем", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.
В четверг депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что ПК ВСНП понадобится около двух недель, чтобы принять закон, это значит, что он может вступить в силу в августе.
Гонконг
Вчера, 13:30
Китай пригрозил США ответными мерами на вмешательство в дела Гонконга
1170000
Обсудить 3
Жозеп БоррельЕвросоюзВсекитайское собрание народных представителейГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Гражданин США Пол Уилан в суде
Пола Уилана после операции перевели в СИЗО
Автомобиль полиции в Киеве
На Украине возбудили уголовные дела после стрельбы в Киевской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский поблагодарил ЕС за выделение Украине второго транша помощи
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции силовиков в Донбассе
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Китай пригрозил США ответными мерами на вмешательство в дела Гонконга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД: США ищут внешние причины для выхода из международных соглашений
Акция протеста в Миннеаполисе
В Миннеаполисе задержали репортера CNN, освещавшего беспорядки
Участники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе
Полиция Миннеаполиса опубликовала стенограмму звонка о Флойде в 911
Итальянский полицейский
У "снимавшего сглаз" итальянского мага изъяли имущество на 3,6 млн евро
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп заявил, что Twitter сделал его "своей целью"
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал, как США "обманули" Украину
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили последствия затягивания кризиса в Ливии
Автомобиль медицинской помощи в Китае
В Китае шесть человек погибли после аварии на ГЭС
Вид на Барселону из парка Гуэля
В Испании приняли закон о минимальном прожиточном доходе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
Лента новостейМолния