Глава дипломатии ЕС: санкции не являются методом решения проблем с Китаем

БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Евросоюз не рассматривает введение санкций против Китая после решения властей КНР о разработке для Гонконга закона о нацбезопасности, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он выступал по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в формате видеоконференции, главной темой которой были отношения с Китаем.
"Только одна страна упоминала санкции. Я считаю, что санкции не являются методом для решения наших проблем с Китаем", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.
В четверг депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что ПК ВСНП понадобится около двух недель, чтобы принять закон, это значит, что он может вступить в силу в августе.