"Таврида" проведет мастер-классы в регионах России для детей-сирот

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Арт-кластер "Таврида" проведет более 230 мастер-классов в 75 регионах России, в том числе с участием звезд, по нескольким творческим направлениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Международный день защиты детей 1 июня, сообщает пресс-служба проекта.

"К трансляции онлайн-мастер-классов подключатся 482 организации для детей-сирот, более 13,5 тысяч детей примут участие", - говорится в сообщении.

Отмечается, мастер-классы пройдут в офлайн- и онлайн-форматах. К пяти онлайн-мероприятиям подключатся известные артисты, которые поздравят детей с праздником и ответят на два самых интересных вопроса. Среди них Сергей Безруков, Николай Расторгуев, Андрей Соколов, Алла Духова, Александр Новиков, Рутгер Гарехт. Задать вопрос может каждый ребенок под специальным постом в официальной группе онлайн-фестиваля "Большая перемена" в социальной сети "ВКонтакте".

Офлайн-мастер-классы резиденты "Тавриды" проведут с учетом соблюдения всех необходимых мер безопасности по направлениям: музыка, хореография, изобразительное искусство, рукоделие, актерское мастерство, литература и народное творчество. Например, в Нарьян-Маре детям проведут мастер-класс по хореографии, в Кургане артисты местной филармонии выступят со специальной программой "Мир детства", а в Казани устроят фотосессию с аквагримом и поделками.