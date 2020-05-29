В Латвии за сутки выявили три случая коронавируса

РИГА, 29 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у трех человек в Латвии за минувшие сутки, общее число зафиксированных случаев COVID-19 выросло до 1064, сообщается в пятницу на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний республики.
"За сутки в Латвии было сделано 1427 тестов на COVID-19, заболевание выявлено у трех человек. В целом с начала эпидемии был проведен 106931 тест, коронавирусная инфекция была подтверждена у 1064 человек", - говорится в сообщении.
В больницах продолжают лечение 22 больных с коронавирусом: 19 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, у трех человек болезнь протекает в тяжелой форме.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.