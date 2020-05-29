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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:55
https://ria.ru/20200529/1572180823.html
В Латвии за сутки выявили три случая коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569465295_0:204:3070:1931_1036x0_80_0_0_4acf454c1d267bd39803c5c4f645f7e5.jpg
РИА Новости

В Латвии за сутки выявили три случая коронавируса

14:55 29.05.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкУлица в Старой Риге
Улица в Старой Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Улица в Старой Риге
РИГА, 29 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у трех человек в Латвии за минувшие сутки, общее число зафиксированных случаев COVID-19 выросло до 1064, сообщается в пятницу на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний республики.
"За сутки в Латвии было сделано 1427 тестов на COVID-19, заболевание выявлено у трех человек. В целом с начала эпидемии был проведен 106931 тест, коронавирусная инфекция была подтверждена у 1064 человек", - говорится в сообщении.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЛатвияВ мире
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