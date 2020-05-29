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В Китае шесть человек погибли после аварии на ГЭС
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РИА Новости

В Китае шесть человек погибли после аварии на ГЭС

14:51 29.05.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи в Китае
Автомобиль медицинской помощи в Китае
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль медицинской помощи в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Предположительно взрыв произошел на гидроэлектростанции в юго-западной провинции Юньнань, шесть человек погибли, еще пять ранены, говорится в сообщении правительства провинции Юньнань.
Сообщается, ЧП произошло в пятницу в 11.10 (6.10 мск) по пекинскому времени на ГЭС в уезда Моцзян.
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По предварительным данным, произошел взрыв. К настоящему моменту известно уже о шести погибших и пяти пострадавших.
Сообщается, что авария произошло во время очистки от ила вентиляционного ствола плотины.
К настоящему моменту, поисково-спасательные работы завершены, начата расследование причин происшествия.
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ЮньнаньКитайВ мире
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