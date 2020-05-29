В ЛНР заявили, что обезвредили пять БПЛА силовиков в Донбассе в мае

ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обезвредила с начала мая пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе , заявил в пятницу на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что в понедельник перехватила БПЛА украинских силовиков в районе подконтрольного республике села Логвиново. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

"Всего в мае подразделениям противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Народной милиции удалось обезвредить пять беспилотников украинских боевиков, в том числе корректировавших огонь артиллерии по территории республики", - заявил Осадчий.