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2020-05-29T14:48
https://ria.ru/20200529/1572180165.html
В Ростовской области супругов заподозрили в истязании маленьких детей
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РИА Новости

В Ростовской области супругов заподозрили в истязании маленьких детей

14:48 29.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении супружеской пары из города Каменск-Шахтинского Ростовской области, подозреваемых в том, что они били и лишали полноценной еды своих маленьких детей, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней жительницы города Каменск-Шахтинского и ее 32-летнего супруга. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание")", - сказала она.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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По версии следствия, с апреля 2019 по январь 2020 года супруги систематически били своих детей 2017 и 2019 года рождения, унижали их человеческое достоинство, лишали необходимого для жизни питания, нарушали режим дня и не выполняли предписания врача. В результате у одного ребенка возникла гипотрофия 2 степени.
В настоящее время детей изъяли из семьи, решается вопрос о лишении подозреваемых родительских прав.
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