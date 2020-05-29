В Ростовской области супругов заподозрили в истязании маленьких детей

"Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней жительницы города Каменск-Шахтинского и ее 32-летнего супруга. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание")", - сказала она.

По версии следствия, с апреля 2019 по январь 2020 года супруги систематически били своих детей 2017 и 2019 года рождения, унижали их человеческое достоинство, лишали необходимого для жизни питания, нарушали режим дня и не выполняли предписания врача. В результате у одного ребенка возникла гипотрофия 2 степени.