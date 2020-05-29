В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 40,7 тысячи

"Зарегистрированы 40764 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 512418 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 224 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.