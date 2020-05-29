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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:48
https://ria.ru/20200529/1572180115.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 40,7 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:86:3072:1814_1036x0_80_0_0_d018ede8634fe126ee6ca929648ab48b.jpg
РИА Новости

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 40,7 тысячи

14:48 29.05.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 906, до 40764, скончались еще пять пациентов, всего умерших 224, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки ранее достигал плюс 973 инфицированных. На четверг в Белоруссии число диагностированных случаев COVID-19 составляло 39858, в том числе сообщалось о 219 умерших. На прошлой неделе белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. Он также не исключил в мире вторую волну COVID-19 осенью и зимой.
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"Зарегистрированы 40764 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 512418 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 224 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 17390 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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