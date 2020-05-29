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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:47
https://ria.ru/20200529/1572179745.html
В Кирове семеро детей заразились коронавирусом в детском саду
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040584_0:240:3072:1968_1036x0_80_0_0_e3aa5aa85c2043732ae5c80cb51c75b0.jpg
РИА Новости

В Кирове семеро детей заразились коронавирусом в детском саду

14:44 29.05.2020 (обновлено: 14:47 29.05.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, они госпитализированы, сообщает оперштаб региона.
Всего на территории Кировской области зафиксировано 1660 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Очаг заражения выявлен в группе детского сада в Кирове, где по результатам тестирования COVID-19 установлен у 7 детей. Они находятся в инфекционных госпиталях. 16 детей, также посещавших группу, помещены на домашний карантин", - говорится в сообщении.
Кроме того, в стационаре Больницы скорой медицинской помощи, во втором терапевтическом отделении которого новая коронавирусная инфекция была обнаружена у пациента, после обследования коронавирус выявили у 44 человек. Все они находятся в инфекционных госпиталях, на изоляции - 131 человек.
"Очаг заражения произошел из-за того, что в учреждении не остановлено оказание помощи в экстренном режиме. Министерством здравоохранения Кировской области пересмотрена маршрутизация пациентов с хирургической патологией. В соответствии с профилями пациенты будут направляться в другие корпуса Больницы скорой медицинской помощи, а также в Кировскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кировская областьПроисшествия
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