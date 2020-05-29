В Кирове семеро детей заразились коронавирусом в детском саду

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, они госпитализированы, сообщает оперштаб региона.

Всего на территории Кировской области зафиксировано 1660 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Очаг заражения выявлен в группе детского сада в Кирове, где по результатам тестирования COVID-19 установлен у 7 детей. Они находятся в инфекционных госпиталях. 16 детей, также посещавших группу, помещены на домашний карантин", - говорится в сообщении.

Кроме того, в стационаре Больницы скорой медицинской помощи, во втором терапевтическом отделении которого новая коронавирусная инфекция была обнаружена у пациента, после обследования коронавирус выявили у 44 человек. Все они находятся в инфекционных госпиталях, на изоляции - 131 человек.

"Очаг заражения произошел из-за того, что в учреждении не остановлено оказание помощи в экстренном режиме. Министерством здравоохранения Кировской области пересмотрена маршрутизация пациентов с хирургической патологией. В соответствии с профилями пациенты будут направляться в другие корпуса Больницы скорой медицинской помощи, а также в Кировскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.