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2020-05-29T14:43
https://ria.ru/20200529/1572179619.html
Россия настаивает на отсутствии военного решения конфликта в Ливии
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РИА Новости

Россия настаивает на отсутствии военного решения конфликта в Ливии

14:43 29.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москва настаивает, что военного решения кризиса в Ливии нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что ситуация в Ливии продолжает деградировать, перемирие там окончательно сорвано, а ситуация на земле сегодня существенно отличается от той, что была на момент прекращения вооружённого столкновения. По ее словам, благодаря массированной внешней помощи баланс сил изменился.
"Российская сторона будет и далее в контактах со всеми участниками ливийского конфликта делать акцент на отсутствии перспектив и эффективности военного решения, безальтернативности политического урегулирования и также необходимости строгого соблюдения тех самых решений по ливийской проблематике, которые были приняты", - сказала Захарова, выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.
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Обострение конфликта в ЛивииМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияВ мире
Популярные комментарии
А когда турки освободят Ливию, от не-долюдей, тогда уже никому не нужен будет газ и нефть российский!!!
29 мая, 15:23
GRENDLENIA FLY
2100005
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