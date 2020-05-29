Россия настаивает на отсутствии военного решения конфликта в Ливии

"Российская сторона будет и далее в контактах со всеми участниками ливийского конфликта делать акцент на отсутствии перспектив и эффективности военного решения, безальтернативности политического урегулирования и также необходимости строгого соблюдения тех самых решений по ливийской проблематике, которые были приняты", - сказала Захарова, выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.