Россия настаивает на отсутствии военного решения конфликта в Ливии

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москва настаивает, что военного решения кризиса в Ливии нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что ситуация в Ливии продолжает деградировать, перемирие там окончательно сорвано, а ситуация на земле сегодня существенно отличается от той, что была на момент прекращения вооружённого столкновения. По ее словам, благодаря массированной внешней помощи баланс сил изменился.
"Российская сторона будет и далее в контактах со всеми участниками ливийского конфликта делать акцент на отсутствии перспектив и эффективности военного решения, безальтернативности политического урегулирования и также необходимости строгого соблюдения тех самых решений по ливийской проблематике, которые были приняты", - сказала Захарова, выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.