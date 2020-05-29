В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу

"Ограничительные меры в целях недопущения распространения COVID-2019 на всей территории области продлеваются до 10 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

По-прежнему не будут работать организации общественного питания, за исключением предоставления услуг по доставке готовой еды, по предоставлению еды на вынос. Пока не откроются объекты розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов сотовой связи, продуктовых магазинов и магазинов товаров первой необходимости и ряда других торговых объектов.