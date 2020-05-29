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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:41
https://ria.ru/20200529/1572179542.html
В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_65c58cf616b9cf6ffd1547e918a05e46.jpg
РИА Новости

В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу

14:41 29.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрхангельск
Архангельск
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Архангельск. Архивное фото
МУРМАНСК, 29 мая - РИА Новости. Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры до 10 июня для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе, сообщил областной оперштаб.
"Ограничительные меры в целях недопущения распространения COVID-2019 на всей территории области продлеваются до 10 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
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Таким образом продлевается приостановление бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, гостиницах.
По-прежнему не будут работать организации общественного питания, за исключением предоставления услуг по доставке готовой еды, по предоставлению еды на вынос. Пока не откроются объекты розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов сотовой связи, продуктовых магазинов и магазинов товаров первой необходимости и ряда других торговых объектов.
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Также ограничительные меры продлеваются для ряда других видов деятельности, отмечается в постановлении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАрхангельская областьОбщество
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