В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу

МУРМАНСК, 29 мая - РИА Новости. Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры до 10 июня для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе, сообщил областной оперштаб.
"Ограничительные меры в целях недопущения распространения COVID-2019 на всей территории области продлеваются до 10 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
Таким образом продлевается приостановление бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, гостиницах.
По-прежнему не будут работать организации общественного питания, за исключением предоставления услуг по доставке готовой еды, по предоставлению еды на вынос. Пока не откроются объекты розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов сотовой связи, продуктовых магазинов и магазинов товаров первой необходимости и ряда других торговых объектов.
Также ограничительные меры продлеваются для ряда других видов деятельности, отмечается в постановлении.
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