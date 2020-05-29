ВАРШАВА, 29 мая - РИА Новости. Евросоюз может возобновить очные встречи глав МИД 15 июня, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции в пятницу в Варшаве по итогам видеоконференции глав МИД Европейского союза.
В настоящее время в связи с эпидемией коронавируса такие встречи проходят по видеосвязи.
"Мы обсуждали возможность личной встречи", - сказал Чапутович.
"Может быть, 15 июня, если другие министры это подтвердят, а я являюсь сторонником этого, мы встретимся в Люксембурге на Совете по иностранным делам", - добавил он.
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