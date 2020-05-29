Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:38
https://ria.ru/20200529/1572179025.html
Евросоюз может возобновить очные встречи глав МИД 15 июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568474771_0:63:3072:1791_1036x0_80_0_0_add66e3233b0d69c8ca87e65135d737d.jpg
РИА Новости

Евросоюз может возобновить очные встречи глав МИД 15 июня

14:38 29.05.2020
79
© AFP 2020 / Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau ScanpixМинистр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
© AFP 2020 / Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 мая - РИА Новости. Евросоюз может возобновить очные встречи глав МИД 15 июня, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции в пятницу в Варшаве по итогам видеоконференции глав МИД Европейского союза.
В настоящее время в связи с эпидемией коронавируса такие встречи проходят по видеосвязи.
"Мы обсуждали возможность личной встречи", - сказал Чапутович.
"Может быть, 15 июня, если другие министры это подтвердят, а я являюсь сторонником этого, мы встретимся в Люксембурге на Совете по иностранным делам", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
12:44Распространение нового коронавируса
В ЕК оценили влияние коронавируса на ситуацию с инвестициями в ЕС
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Яцек ЧапутовичКоронавирусыЕвросоюзПольшаВаршаваЛюксембург (государство)В мире
Рекомендуем
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом выросло до 4989
Медицинский работник в госпитале COVID-19
Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
Медик выходит из машины скорой помощи
Свердловские власти расширят круг получателей выплат за работу с COVID-19
Младенец в роддоме
В Свердловской области пять женщин с коронавирусом родили здоровых детей
Китакюсю, Япония
Мэр японского города Китакюсю объявил о второй волне коронавируса
Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Запад "барабанит кастрюлями" из-за безработицы
 Парапланерист снял на видео свое падение с полуторакилометровой высоты
Парапланерист снял на видео свое падение с полуторакилометровой высоты
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский поблагодарил ЕС за выделение Украине второго транша помощи
Молоток в зале судебных заседаний
Суд арестовал еще одного фигуранта дела Абызова
Медик выходит из машины скорой помощи
В Новосибирской области выявили более ста новых случаев COVID-19
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
Минюст убрал увеличенные штрафы из проекта нового КоАП
Компрессорная станция на газопроводе
Эксперты оценили ситуацию с транзитом по газопроводу "Ямал — Европа"
Актер Сергей Глушко
Тарзан "нашел работу" после слов о нехватке денег
Ярослав Нилов
Рабочая группа по Конституции возобновит работу 30 мая
Копенгаген
Дания откроет границы для туристов из Норвегии, Германии и Исландии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
Лента новостейМолния