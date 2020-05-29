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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:36
https://ria.ru/20200529/1572178857.html
Сервисом с графиком прогулок в Москве воспользовались более миллиона раз
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РИА Новости

Сервисом с графиком прогулок в Москве воспользовались более миллиона раз

14:36 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняПрохожие на улице в Москве
Прохожие на улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Прохожие на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более миллиона раз воспользовались москвичи сервисом просмотра расписания прогулок с момента его запуска, сообщили РИА Новости в департаменте информационных технологий столицы.
"Сервисом просмотра расписания прогулок на mos.ru с момента запуска воспользовались более 1 миллиона раз. Сервис позволяет узнать, в какие дни разрешено гулять жителям конкретного дома. Для этого необходимо найти интересующий адрес, после чего система покажет расписание прогулок для этого дома и двухкилометровый радиус, в пределах которого рекомендовано гулять", - сообщили в пресс-службе.
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Вчера, 18:42Распространение нового коронавируса
Московские власти разъяснили правила прогулок по графику
Кроме того, около 50 тысяч раз горожане воспользовались сервисом "Пешие прогулки" в мобильном приложении "Моя Москва".
В ведомстве напомнили, что для того, чтобы пойти в парк пешком, пропуск не нужен. Если парк расположен на удалении, и человек планирует доехать до него, ему необходимо оформить разовый цифровой пропуск. При этом в случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а москвичи с некоторыми ограничениями смогут выходить на прогулки, при этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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