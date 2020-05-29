Сервисом с графиком прогулок в Москве воспользовались более миллиона раз

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более миллиона раз воспользовались москвичи сервисом просмотра расписания прогулок с момента его запуска, сообщили РИА Новости в департаменте информационных технологий столицы.

"Сервисом просмотра расписания прогулок на mos.ru с момента запуска воспользовались более 1 миллиона раз. Сервис позволяет узнать, в какие дни разрешено гулять жителям конкретного дома. Для этого необходимо найти интересующий адрес, после чего система покажет расписание прогулок для этого дома и двухкилометровый радиус, в пределах которого рекомендовано гулять", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, около 50 тысяч раз горожане воспользовались сервисом "Пешие прогулки" в мобильном приложении "Моя Москва".

В ведомстве напомнили, что для того, чтобы пойти в парк пешком, пропуск не нужен. Если парк расположен на удалении, и человек планирует доехать до него, ему необходимо оформить разовый цифровой пропуск. При этом в случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а москвичи с некоторыми ограничениями смогут выходить на прогулки, при этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.