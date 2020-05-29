В МИД оценили последствия затягивания кризиса в Ливии

"Мы убеждены, что дальнейшее затягивание нынешнего кризиса, а мы характеризуем его как системный кризис, грозит Ливии и ее многострадальному народу катастрофическими последствиями", - сказала Захарова в ходе онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.