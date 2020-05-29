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2020-05-29T14:46
https://ria.ru/20200529/1572178819.html
В МИД оценили последствия затягивания кризиса в Ливии
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РИА Новости

В МИД оценили последствия затягивания кризиса в Ливии

14:36 29.05.2020 (обновлено: 14:46 29.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Дальнейшее затягивание системного кризиса в Ливии грозит катастрофическими последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы убеждены, что дальнейшее затягивание нынешнего кризиса, а мы характеризуем его как системный кризис, грозит Ливии и ее многострадальному народу катастрофическими последствиями", - сказала Захарова в ходе онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.
Она подчеркнула, что международное сообщество должно приложить максимальные усилия для того, чтобы помочь ливийцам преодолеть эту ситуацию.
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