В МИД оценили последствия затягивания кризиса в Ливии

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Дальнейшее затягивание системного кризиса в Ливии грозит катастрофическими последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы убеждены, что дальнейшее затягивание нынешнего кризиса, а мы характеризуем его как системный кризис, грозит Ливии и ее многострадальному народу катастрофическими последствиями", - сказала Захарова в ходе онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.
Она подчеркнула, что международное сообщество должно приложить максимальные усилия для того, чтобы помочь ливийцам преодолеть эту ситуацию.