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2020-05-29T14:36
https://ria.ru/20200529/1572178791.html
На Урале продлили арест мужчине, убившему ребенка при стрельбе по банкам
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РИА Новости

На Урале продлили арест мужчине, убившему ребенка при стрельбе по банкам

14:36 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Тагила продлил до 4 августа срок ареста местного жителя, обвиняемого в убийстве ребенка, которому он попал в голову при стрельбе по жестяным банкам, сообщает в пятницу пресс-служба Свердловского облсуда.
"Ленинский районный суд Нижнего Тагила продлил срок содержания под стражей Александру Борисову, обвиняемому в убийстве… Мера пресечения продлена по 4 августа 2020 года. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами", - говорится в сообщении.
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В августе 2019 года 35-летний мужчина, находясь в районе садоводческих участков в Нижнем Тагиле, стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову восьмилетнему мальчику. Служба медицины катастроф доставила ребенка в екатеринбургскую городскую больницу №9 в крайне тяжелом состоянии, где он находился пять месяцев.
В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мальчик 12 января скончался, после чего СК возбудил дело об убийстве из хулиганских побуждений.
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