На Урале продлили арест мужчине, убившему ребенка при стрельбе по банкам

"Ленинский районный суд Нижнего Тагила продлил срок содержания под стражей Александру Борисову, обвиняемому в убийстве… Мера пресечения продлена по 4 августа 2020 года. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами", - говорится в сообщении.

В августе 2019 года 35-летний мужчина, находясь в районе садоводческих участков в Нижнем Тагиле, стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову восьмилетнему мальчику. Служба медицины катастроф доставила ребенка в екатеринбургскую городскую больницу №9 в крайне тяжелом состоянии, где он находился пять месяцев.