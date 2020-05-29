Умер знаменитый кинозлодей Энтони Джеймс

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Актер Энтони Джеймс (Джимми Энтони) скончался 26 мая на 78-м году жизни, сообщает издание Variety.
Причиной смерти стал рак.
Актер был известен благодаря ролям злодеев в кино и на телевидении, а также по фильмам в стиле вестерн.
Он сыграл в таких фильмах, как "Полуночная жара", "Голый пистолет 2 1/2", "Тайны отца Даулинга", "Непрощенный", и других.
Кроме того, Джеймс снимался в сериалах "Коломбо", "Звездный путь: следующее поколение", "Улицы Сан Франциско", "Старски и Хатч", "Ангелы Чарли", "Женаты и с детьми".
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