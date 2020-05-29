Умер знаменитый кинозлодей Энтони Джеймс

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Актер Актер Энтони Джеймс (Джимми Энтони) скончался 26 мая на 78-м году жизни, сообщает издание Variety

Причиной смерти стал рак.

Актер был известен благодаря ролям злодеев в кино и на телевидении, а также по фильмам в стиле вестерн.

Он сыграл в таких фильмах, как "Полуночная жара", "Голый пистолет 2 1/2", "Тайны отца Даулинга", "Непрощенный", и других.