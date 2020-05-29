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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:53
https://ria.ru/20200529/1572178362.html
В Москве очередь на тесты на COVID в поликлиниках расписана на две недели
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6f65fe5af2fa8789bb9e8094f2793d2f.jpg
РИА Новости

В Москве очередь на тесты на COVID в поликлиниках расписана на две недели

14:29 29.05.2020 (обновлено: 14:53 29.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Очередь на бесплатные тесты на коронавирус в поликлиниках Москвы расписана на две недели вперед, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день мы открыли 30 точек в городских поликлиниках, их мощность - 5 тысяч тестов в день. Со среды электронная очередь заработала, мы видим большой спрос у москвичей, на две недели практически расписаны все слоты. В зависимости от того, как мы будем повышать производительность труда, постараемся открывать еще новые дополнительные слоты", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
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По ее словам, хочется, чтобы максимальное количество москвичей имело возможность очень быстро пройти такое тестирование, но одновременно власти не могут допустить организационного коллапса - нельзя допустить скопления очередей, недовольства горожан, повышения рисков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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