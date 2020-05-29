В Москве очередь на тесты на COVID в поликлиниках расписана на две недели

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Очередь на бесплатные тесты на коронавирус в поликлиниках Москвы расписана на две недели вперед, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день мы открыли 30 точек в городских поликлиниках, их мощность - 5 тысяч тестов в день. Со среды электронная очередь заработала, мы видим большой спрос у москвичей, на две недели практически расписаны все слоты. В зависимости от того, как мы будем повышать производительность труда, постараемся открывать еще новые дополнительные слоты", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
По ее словам, хочется, чтобы максимальное количество москвичей имело возможность очень быстро пройти такое тестирование, но одновременно власти не могут допустить организационного коллапса - нельзя допустить скопления очередей, недовольства горожан, повышения рисков.
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