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2020-05-29T14:29
https://ria.ru/20200529/1572178331.html
В МИД оценили ситуацию в Ливии
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РИА Новости

В МИД оценили ситуацию в Ливии

14:29 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ситуация в Ливии продолжает деградировать, перемирие окончательно сорвано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это не просто тяжелая ситуация в Ливии, мы констатируем, что она продолжает деградировать. Это деградация военно-политической обстановки в Ливии, и объявленное в январе текущего года перемирие окончательно сорвано. Боевые действия, как вы прекрасно знаете, возобновились в полном объеме", - сказала Захарова, выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.
Пентагон
27 мая, 02:24
Пентагон призвал Россию и Турцию "прекратить свои действия" в Ливии
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиЛивияООНВ мире
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