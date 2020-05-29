В МИД оценили ситуацию в Ливии

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ситуация в Ливии продолжает деградировать, перемирие окончательно сорвано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это не просто тяжелая ситуация в Ливии, мы констатируем, что она продолжает деградировать. Это деградация военно-политической обстановки в Ливии, и объявленное в январе текущего года перемирие окончательно сорвано. Боевые действия, как вы прекрасно знаете, возобновились в полном объеме", - сказала Захарова, выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.