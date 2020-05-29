В МИД оценили ситуацию в Ливии

"Это не просто тяжелая ситуация в Ливии, мы констатируем, что она продолжает деградировать. Это деградация военно-политической обстановки в Ливии, и объявленное в январе текущего года перемирие окончательно сорвано. Боевые действия, как вы прекрасно знаете, возобновились в полном объеме", - сказала Захарова, выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.