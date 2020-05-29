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2020-05-29T14:54
https://ria.ru/20200529/1572178265.html
МИД рассказал о сроках проведения саммита БРИКС
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РИА Новости

МИД рассказал о сроках проведения саммита БРИКС

14:28 29.05.2020 (обновлено: 14:54 29.05.2020)
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© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкРегистрация участников заседания Контактной группы БРИКС по торгово-экономическим вопросам. 25 февраля 2020
Регистрация участников заседания Контактной группы БРИКС по торгово-экономическим вопросам. 25 февраля 2020
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Саммит БРИКС пройдет осенью, точных дат пока нет, заявил руководитель отдела по делам БРИКС МИД РФ Михаил Калугин.
Ранее саммиты БРИКС и ШОС были запланированы на 21-23 июля, на фоне пандемии было принято решение о переносе мероприятий.
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"Напомню, что на этой неделе оргкомитет утвердил решение о переносе саммита БРИКС и намеченного встык с ним саммита ШОС. Теперь эти встречи пройдут осенью, точных дат пока нет. Будет учитываться эпидемиологическая ситуация в странах "пятерки". Надеюсь, что в ближайшие месяц-два мы сможем уже определить новую дату", - сказал Калугин в ходе круглого стола "Стратегия развития БРИКС и приоритеты России".
По его словам, сейчас проходит опрос профильных ведомств на предмет новых возможных дат проведения встреч. "Наверное, уже надо сказать откровенно, большинство мероприятий, конечно, будет переводиться в режим видеоконференций", - отметил Калугин.
"Мы думаем, что летний период, который из-за переноса саммита немного высвободил нам руки, мы должны использовать для насыщения различными отраслевыми видеоконференциями, чтобы заработали активно все форматы. Для порядка 30-40 конференций различного уровня планируем, чтобы они прошли летом", - добавил он.
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ШОСБРИКСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
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