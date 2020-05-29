МИД рассказал о сроках проведения саммита БРИКС

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Саммит БРИКС пройдет осенью, точных дат пока нет, заявил руководитель отдела по делам БРИКС Саммит БРИКС пройдет осенью, точных дат пока нет, заявил руководитель отдела по делам БРИКС МИД РФ Михаил Калугин.

Ранее саммиты БРИКС ШОС были запланированы на 21-23 июля, на фоне пандемии было принято решение о переносе мероприятий.

"Напомню, что на этой неделе оргкомитет утвердил решение о переносе саммита БРИКС и намеченного встык с ним саммита ШОС. Теперь эти встречи пройдут осенью, точных дат пока нет. Будет учитываться эпидемиологическая ситуация в странах "пятерки". Надеюсь, что в ближайшие месяц-два мы сможем уже определить новую дату", - сказал Калугин в ходе круглого стола "Стратегия развития БРИКС и приоритеты России".

По его словам, сейчас проходит опрос профильных ведомств на предмет новых возможных дат проведения встреч. "Наверное, уже надо сказать откровенно, большинство мероприятий, конечно, будет переводиться в режим видеоконференций", - отметил Калугин.