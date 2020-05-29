МИД рассказал о сроках проведения саммита БРИКС

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Саммит БРИКС пройдет осенью, точных дат пока нет, заявил руководитель отдела по делам БРИКС МИД РФ Михаил Калугин.
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"Напомню, что на этой неделе оргкомитет утвердил решение о переносе саммита БРИКС и намеченного встык с ним саммита ШОС. Теперь эти встречи пройдут осенью, точных дат пока нет. Будет учитываться эпидемиологическая ситуация в странах "пятерки". Надеюсь, что в ближайшие месяц-два мы сможем уже определить новую дату", - сказал Калугин в ходе круглого стола "Стратегия развития БРИКС и приоритеты России".
По его словам, сейчас проходит опрос профильных ведомств на предмет новых возможных дат проведения встреч. "Наверное, уже надо сказать откровенно, большинство мероприятий, конечно, будет переводиться в режим видеоконференций", - отметил Калугин.
"Мы думаем, что летний период, который из-за переноса саммита немного высвободил нам руки, мы должны использовать для насыщения различными отраслевыми видеоконференциями, чтобы заработали активно все форматы. Для порядка 30-40 конференций различного уровня планируем, чтобы они прошли летом", - добавил он.