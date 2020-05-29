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2020-05-29T14:28
https://ria.ru/20200529/1572178210.html
Эксперт допустил возможность ухудшения ситуации вокруг ДНЯО
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РИА Новости

Эксперт допустил возможность ухудшения ситуации вокруг ДНЯО

14:28 29.05.2020
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© AP Photo / Juan Carlos LlorcaВоенная база в Техасе, где хранится американское ядерное оружие
Военная база в Техасе, где хранится американское ядерное оружие
© AP Photo / Juan Carlos Llorca
Военная база в Техасе, где хранится американское ядерное оружие. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Если США выйдут из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), это может привести к обрушению и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.
"Теперь они заявили, что выходят из Договора по открытому небу. В Вашингтоне ведутся серьезные разговоры о выходе даже из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. На его подготовку ушло 33 года - с первого договора 1963 года. Это величайшее достижение, что с 1996 ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила ядерных испытаний. Если США выйдут и начнут испытания, то рухнет не только этот договор, рухнет и Договор о нераспространении ядерного оружия, потому что эти два договора очень тесно связаны", - сказал он в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений".
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Как отметил Арбатов, пандемия COVID-19 негативно сказалась на контроле над вооружениями, но не затронула военные программы ведущих государств.
"Мир по итогам пандемии может быть отброшен в 1950-е годы, когда было ядерное сдерживание, гонка вооружений, но не было никакой системы контроля над этими вооружениями. До чего мир дошел в те годы, известно: он дошел до карибского кризиса 1962 года, причем в большой степени кризис был обусловлен гонкой ядерных вооружений", - отметил академик.
По словам Арбатова, через год ситуация с ДНЯО может ухудшиться, а не улучшиться. Ранее сообщалось, что конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) перенесена на начало следующего года.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не исключает, что США готовят почву для отзыва своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был подписан в 1996 году, однако ряд стран, включая США и КНР, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний.
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