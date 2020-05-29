Эксперт допустил возможность ухудшения ситуации вокруг ДНЯО

"Теперь они заявили, что выходят из Договора по открытому небу. В Вашингтоне ведутся серьезные разговоры о выходе даже из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. На его подготовку ушло 33 года - с первого договора 1963 года. Это величайшее достижение, что с 1996 ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила ядерных испытаний. Если США выйдут и начнут испытания, то рухнет не только этот договор, рухнет и Договор о нераспространении ядерного оружия, потому что эти два договора очень тесно связаны", - сказал он в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений".