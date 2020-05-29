Лукашенко выступил против повальной приватизации

МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против повальной распродажи в стране государственных предприятий, отметив, что они создавались предыдущими поколениями, и предложил их работникам попробовать сначала "самим поработать" без продажи госсобственности стратегическим инвесторам. Данное заявление Лукашенко сделал в пятницу во время посещения Минского тракторного завода.
"Здесь (в госпредприятия – ред.) вложен труд тех, кого с нами уже нет. Как мы можем взять это и продать? Во имя чего, зачем? Давайте попробуем сами поработать, чтобы тот товар, который вы производите, был нужен людям", - приводит слова президента официальная пресс-служба . При этом он предупредил работников, что если они будут работать некачественно, будут "ходить нищими". "Потому что конкуренция по вашей продукции колоссальная, вы это знаете", - напомнил глава государства.
В этой связи он также рассказал, что его мать "с детства учила..: не тронь чужого". "Это закон моей жизни: все должно быть справедливо и чужого трогать нельзя", - добавил глава государства.
Лукашенко отметил, что в период избирательной кампании в стране звучат предложения распродать государственные предприятия, а вырученные деньги направить на реформы. "Красиво звучит. Но вы понимаете, что я сказал? Не все. Это значит, что госсобственность, которая у нас есть, в том числе этот завод, он же государственный, завтра продадут и эти деньги направят на некие реформы. Думаю: наверное, продадут, но деньги не пойдут на реформы", - заявил белорусский президент.
Он подчеркнул, что повальная приватизация - не его политика, хоть сам он и не против продажи государственной собственности. "Сначала скажите, сколько вы заплатите. А я подумаю, стоит ли и нужно ли продавать это предприятие", - отметил Лукашенко.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Изначально ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, в том числе зарегистрирована инициативная группа в поддержку выдвижения Лукашенко. Однако председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов, и призвал поддержать в ходе электоральной кампании кандидатуру действующего президента. Члены инициативных групп по 19 июня включительно могут собирать подписи за своего кандидата, для регистрации кандидатом нужно собрать минимум 100 тысяч подписей избирателей. Регистрация пройдет с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.