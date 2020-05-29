Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T14:27
https://ria.ru/20200529/1572178124.html
Лукашенко выступил против повальной приватизации
https://cdn23.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:9:2561:1449_1036x0_80_0_0_e9738a48fa68e7b40231c543b282e393.jpg
РИА Новости

Лукашенко выступил против повальной приватизации

14:27 29.05.2020
305
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против повальной распродажи в стране государственных предприятий, отметив, что они создавались предыдущими поколениями, и предложил их работникам попробовать сначала "самим поработать" без продажи госсобственности стратегическим инвесторам. Данное заявление Лукашенко сделал в пятницу во время посещения Минского тракторного завода.

"Здесь (в госпредприятия – ред.) вложен труд тех, кого с нами уже нет. Как мы можем взять это и продать? Во имя чего, зачем? Давайте попробуем сами поработать, чтобы тот товар, который вы производите, был нужен людям", - приводит слова президента официальная пресс-служба . При этом он предупредил работников, что если они будут работать некачественно, будут "ходить нищими". "Потому что конкуренция по вашей продукции колоссальная, вы это знаете", - напомнил глава государства.

В этой связи он также рассказал, что его мать "с детства учила..: не тронь чужого". "Это закон моей жизни: все должно быть справедливо и чужого трогать нельзя", - добавил глава государства.
Лукашенко отметил, что в период избирательной кампании в стране звучат предложения распродать государственные предприятия, а вырученные деньги направить на реформы. "Красиво звучит. Но вы понимаете, что я сказал? Не все. Это значит, что госсобственность, которая у нас есть, в том числе этот завод, он же государственный, завтра продадут и эти деньги направят на некие реформы. Думаю: наверное, продадут, но деньги не пойдут на реформы", - заявил белорусский президент.
Александр Лукашенко
13:17Распространение нового коронавируса
Лукашенко заявил, что Запад "барабанит кастрюлями" из-за безработицы
Он подчеркнул, что повальная приватизация - не его политика, хоть сам он и не против продажи государственной собственности. "Сначала скажите, сколько вы заплатите. А я подумаю, стоит ли и нужно ли продавать это предприятие", - отметил Лукашенко.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Изначально ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, в том числе зарегистрирована инициативная группа в поддержку выдвижения Лукашенко. Однако председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов, и призвал поддержать в ходе электоральной кампании кандидатуру действующего президента. Члены инициативных групп по 19 июня включительно могут собирать подписи за своего кандидата, для регистрации кандидатом нужно собрать минимум 100 тысяч подписей избирателей. Регистрация пройдет с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
09:47Распространение нового коронавируса
Белоруссия продлила запрет на вывоз ряда медтоваров
2520021
Обсудить 2
Олег ГайдукевичАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 40,7 тысячи
Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Запад "барабанит кастрюлями" из-за безработицы
Газохранилище в Гомельской области
В Белоруссии заявила об отсутствии долга перед "Газпромом"
Дельфин
Эксперты предупредили о неоднозначности последствий дельфинотерапии
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
Белоруссия продлила запрет на вывоз ряда медтоваров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал белорусов не бояться второй волны коронавируса
Военная база в Техасе, где хранится американское ядерное оружие
Эксперт допустил возможность ухудшения ситуации вокруг ДНЯО
Акция протеста в Миннеаполисе
В Миннеаполисе задержали репортера CNN, освещавшего беспорядки
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Рабочая группа по Конституции обсудит готовность регионов к голосованию
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
Все грани борщевика Сосновского. Уничтожать или добывать золото?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о политической составляющей пандемии COVID-19
Медицинский работник в обсерваторе
Рабочих из Белоруссии не пустили в Югру из-за нехватки мест для карантина
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция сможет наказывать на нарушение тишины по ночам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
Лента новостейМолния