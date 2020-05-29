Лукашенко выступил против повальной приватизации

"Здесь (в госпредприятия – ред.) вложен труд тех, кого с нами уже нет. Как мы можем взять это и продать? Во имя чего, зачем? Давайте попробуем сами поработать, чтобы тот товар, который вы производите, был нужен людям", - приводит слова президента официальная пресс-служба . При этом он предупредил работников, что если они будут работать некачественно, будут "ходить нищими". "Потому что конкуренция по вашей продукции колоссальная, вы это знаете", - напомнил глава государства.