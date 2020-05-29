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2020-05-29T14:27
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В Швеции университеты возобновят работу в очном режиме с 15 июня
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РИА Новости

В Швеции университеты возобновят работу в очном режиме с 15 июня

14:27 29.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Швеции Стефан Левен
Премьер-министр Швеции Стефан Левен
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Швеции Стефан Левен. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 29 мая - РИА Новости. Шведские университеты, старшие классы школ и учебные заведения для взрослых смогут возобновить работу в очном режиме с 15 июня, сообщил в ходе пресс-конференции в пятницу премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.
"С осени университеты, гимназии (учебные заведения средней ступени, где обучаются ученики с 16 до 18 лет), учебные заведения для взрослых смогут возобновить работу в обычном режиме с осени. Если есть необходимость проводить занятия летом - они могут открыть свои двери уже 15 июня", - заявил Лёвен.
При этом министр науки и высшего образования Матильда Эрнкранс, также принимавшая участие в пресс-конференции, добавила что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, обучение снова может быть переведено в онлайн.
Университеты и ряд других учебных заведений, где возраст учеников старше 16 лет, были переведены на дистанционное обучение 17 марта. Детские сады и начальные школы работали в обычном режиме. Такое решение власти Швеции объясняли тем, что закрытие учебных заведений для детей помешает родителям, в том числе работающим в критически важных для общества сферах, выполнять свою работу.
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